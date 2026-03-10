Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. mars 2026 23:55 Birgir Guðmundsson er prófessor í fjölmiðlafræði. Bylgjan Prófessor í fjölmiðlafræði segist þegar sjá skautun á samfélagsmiðlum vegna fyrirhugaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst og bendir á að bæði meiri- og minnihluti hafi talið atkvæðagreiðsluna muna skipta þjóðinni í fylkingar. Rannsóknir sýni fram á að sífellt færri leiti frétta úr ólíkum áttum. „Ég hef ekki farið í fjölskylduboð síðan en maður reiknar með að þau muni loga yfir páskana og svona þegar fermingarveislurnar eru byrjaðar. En maður sér þetta strax á samfélagsmiðlum að fólk er almennt búið að taka einhverja afstöðu,“ segir Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði, í Reykjavík síðdegis í dag. „Því var náttúrulega bara spáð af öllum, bæði Kristrún Frostadóttir og stjórnarandstaðan töluðu um fyrir kosningar að þetta myndi skipta þjóðinni í fylkingar. “ Fyrir helgi greindu formenn ríkisstjórnarflokkanna frá því að þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið verði haldin 29. ágúst. Þingsályktunartillaga var lögð fyrir Alþingi á þingfundi á mánudag og aftur á þriðjudag. Vert er að taka fram að þingmenn eru rétt að ljúka þingfundi dagsins er þessi orð eru rituð, rétt fyrir miðnætti, og hefur umræðunni verið frestað. „Málið hefur margar hliðar sem hægt er að rífast um og mér sýnist að menn verði alveg komnir í startholurnar með það. Það er nóg fóður í þessu til þess að takast á um þetta,“ segir Birgir. Rífist um hálfsannleik Hann segir að á Íslandi og víðar hafi umræðuhefðin undanfarin ár verið minna í skotgröfunum. „Ég held að þetta nýja upplýsingaumhverfi sem við búum við bæði hér og annars staðar leiði til skautunar í stærri málum og mælingar hafa verið að sýna það líka,“ segir Birgir. „Í þessu máli byggir deilan í rauninni á brotakenndum upplýsingum eða staðreyndum þannig að menn eru að rífast um hálfsannleik þannig að allir hafa að hluta til rangt fyrir sér eða rétt fyrir sér.“ Hann vísar í rannsókn framkvæmda af Fjölmiðlanefnd þar sem kemur fram að mikil skautun eigi sér nú þegar stað í samfélaginu. Fyrir þingkosningar árið 2024 töluðu fimmtán prósent þátttakenda um að þeir reyni að forðast fréttir. „Þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig þetta verður orðið hérna í júlí, þá eru menn í sumarfríi og svo framvegis og yrðu þá ekkert endilega að fylgjast með. Og sextíu prósent þeirra sem skoða fréttir eru ekki að skoða fréttir frá mörgum miðlum. Það eru bara fjórtán prósent sem gera það.“ Þá voru einungis 36 prósent sem skoðuðu miðla með sitthvort sjónarmiðið en tæpur fjórðungur skoðaði einungis miðla sem ríma við þeirra eigin skoðanir. Þannig getur fólk fests í svokölluðum bergmálshelli. Fjölmiðlar Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Reykjavík síðdegis Bylgjan Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Innlent Lögreglan leitar að Heklu Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Innlent Fleiri fréttir Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Lögreglan leitar að Heklu Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Frekari ESB-umræður í þinginu Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Sjá meira