Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að Ísland gæti orðið 28. aðildarríki Evrópusambandsins. Mögulega yrði hægt að klára aðildarviðræður, verði þær samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst, á einu og hálfu ári. Þá þyrfti mögulega að halda aðra atkvæðagreiðslu um aðild að sambandinu.
Þannig myndi Ísland taka fram úr ríkjum eins og Svartfjallalandi sem hafa verið í aðildarviðræðum um árabil.
Í viðtali við Politico sem birt var í morgun vísar Þorgerður til þess að Ísland sé með EES-samninginn og því séu mörg af lögum ESB þegar lög hér. Taki Íslendingar þá ákvörðun að hefja viðræður á nýjan leik gæti ferlið tekið tiltölulega lítinn tíma.
Þá sagði ráðherrann að stærsta hindrunin þegar kemur að inngöngu Íslands væri, „auðvitað“, fiskveiðistjórnun.
Embættismaður innan ESB sló á svipaða strengi og Þorgerður í nýlegu viðtali við Politico og sagði að viðræðurnar gætu tekið eitt ár. Því til stuðnings er bent á að Ísland hafi þegar lokað ellefu af 33 samningsköflum ESB. Svartfjallaland náði nýverið þeim sama áfanga eftir margra ára viðræður.
Þorgerður ítrekaði í viðtalinu að ef Íslendingar samþykkja viðræður í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst muni verða haldin önnur atkvæðagreiðsla að viðræðum loknum, takist yfir höfuð að klára þær, um aðild að Evrópusambandinu.
Hún sagði að með atkvæðagreiðslunni væri verið að færa völdin í hendur þjóðarinnar en sagði að það væri bæði í hag Íslands og ESB að viðræðurnar ættu sér stað núna en ekki eftir tvö ár eða seinna en það.
Þá sagði hún að kostir þess að ganga í ESB á þessum óvissutímum á alþjóðasviðinu heilluðu suma Íslendinga og sömuleiðis væri mikilvægt fyrir viðskiptalíf Íslands að komast í var í sambandinu.
Þorgerður sagði að Ísland myndi hagnast bæði efnahagslega og öryggislega á inngöngu í Evrópusambandið.
„Við höfum alltaf hærri verðbólgu og vexti en önnur ríki Evrópu og það er of mikil fákeppni í hagkerfinu,“ sagði Þorgerður.
Uppfært: Fréttinni hefur verið breytt vegna mistaka. Fyrst stóð í fréttinni að Ísland gæti orðið aðili að ESB á einu og hálfu ári. Það var misskilningur en Þorgerður sagði í viðtalinu að viðræðum gæti verið lokið á einu og hálfu ári.