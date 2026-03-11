Mojtaba Kahmenei, nýr æðsti leiðtogi Íran, er særður en á lífi. Þetta segir Yousef Pezeshkian, sonur forsetans Masoud Pezeshkian.
„Ég heyrði fregnir af því að Herra Mojtaba Khamenei hefði særst. Ég hef spurst fyrir hjá vinum með tengsl. Þeir sögðu mér að, þökk sé guði, þá sé hann öruggur og óhultur,“ skrifaði Pezeshkian yngri, sem starfar sem ráðgjafi stjórnvalda, á Telegram.
Samkvæmt New York Times særðist Khamenei yngri á fyrsta degi árása Bandaríkjanna og Ísrael. Ríkismiðlar í Íran hafa staðfest að hann hafi særst en ekki hversu alvarlega.
Zahra Haddad-Adel, eiginkona Mojtaba, lést í árásinni sem gerð var á aðsetur æðsta leiðtogans Ali Khamenei. Ali og eiginkona hans Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh létust einnig í árásinni.
Þá er eitt barna Mojtaba sagt hafa látið lífið en miðlum ber ekki saman um hvort það var sonur eða dóttir.
Vangaveltur hafa verið uppi um ástand Mojtaba Khamenei þar sem ekkert hefur heyrst frá honum frá því hann var útnefndur nýr æðsti leiðtogi Íran á dögunum.
Það þykir undarlegt í ljósi þess að hann á að vera að leiða mótaðgerðir Írana en á sama tíma er vert að hafa í huga að stjórnvöld í Ísrael hafa hótað því að ráða hann af dögum. Þannig kemur í sjálfu sér ekki á óvart að hann hafi haldið sig til hlés.