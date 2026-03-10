Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Jakob Bjarnar skrifar 10. mars 2026 10:00 Axel vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar tveir lögreglumenn, annar einkennisklæddur, bönkuðu uppá hjá honum kvöld eitt í októbermánuði. vísir/Bjarni/Vilhelm Axel Aage Schiöth sölumaður og lögmaður hans, Ívar Pálsson, hyggjast kæra til dómsmálaráðuneytisins það sem þeir telja ólögmæta sviptingu lögreglu á skotvopnaleyfi Axels. Svo virðist sem aukin harka hafi færst í aðgerðir lögreglu gagnvart íslenskum veiðimönnum. Veiðimenn ættu að hafa varann á sér. Sagan sem Axel hefur að segja er með nokkrum ólíkindum. Lögmaður hans segir málið að lögreglan hafi farið yfir strikið: „Þeir virðast hafa tekið upp harkalegri stefnu en verið hefur,“ segir Ívar í samtali við Vísi. Hann segir að þeir hjá Skotvís (Skotveiðifélag Íslands) hafi fyrir ári fundað með lögreglu þegar ný skotvopnalög tóku gildi og gert þeim grein fyrir því að ekki væri heimilt að ryðjast inn á heimili fólks og þá var eins og sljákkaði í þessum fyrirætlunum en nú sé sem þeir hafi tekið til við aukna hörku á nýjan leik. Nokkur mál svipuð þessum komið upp að undanförnu „Við höfum heyrt af nokkrum svona málum, að minnsta kosti þremur eða fjórum. Við gerum ekki athugasemd við að lögreglan sinni eftirlitsskyldu sinni en það sem er sérstakt ef aðferðin er þessi. Oft eins og þetta séu ekki tilviljanir. Eitthvað annað sem býr að baki?“ segir Ívar sem er ritari Skotvíss. Ívar segir afar sérstakt að mönnum sé boðið að gangast undir sektarboð og svo menn þiggja það á megi svipta þig! Axel, sem er búsettur í Kópavogi, lenti í því að bankað var upp á hjá honum klukkan 20:10 og þar var lögregla mætt. Þetta var um miðjan október á síðasta ári. Þeir sögðust vilja gera úttekt á skotvopnum Axels og stöðu mála. „Ég var einn heima með tveimur dætrum mínum á leið í háttinn. Ekki var það kristilegur tími, ef litið er til svefntíma barnanna minna,“ segir Axel með vísan til nýlegra laga þar sem talað er um að lögreglan mæti ekki á ókristilegum tíma. „Ég bauð lögreglumönnum inn og vísaði þeim á vopnaskáp minn. Ég á sjálfur fjórar byssur og var með tvær byssur í eigu föður míns, sem ég var með lánsleyfi á. Tæplega tveimur mínútum eftir að hafa opnað fyrir þeim spurði ég hvort hægt væri að hafa þessa heimsókn síðar í ljósi þess að konan mín væri að vinna og ég einn heima með tvö lítil börn. Nei, það gerum við ekki, var svarið.“ Sektargreiðsla upp á 50 þúsund krónur Áskilið er að byssur séu í læstum þar til gerðum byssuskáp. Axel greindi hinum óboðnu gestum samviskusamlega frá því að ein byssa væri utan skáps. Axel fékk óvænta heimsókn, þrír lögreglumenn bönkuðu uppá að kvöld nokkurt í október þegar hann var einn heima með dætur sínar tvær.vísir/bjarni „Ég hafði nýlega komið úr veiði og var sú byssa sundurtekin í fimm pörtum í sérútbúinni tösku. Mér var veitt réttarstaða sakbornings fyrir brot á vopnalögum. Byssuskápur minn var ekki veggfastur en þó geymdur inni í læstri geymslu. Með öðrum orðum þótti ekki allt í standi og var lagt hald á öll skotvopn, skotfæri og ýmiss konar annan búnað.“ Tæplega tveimur mánuðum síðar fékk Axel svo bréf frá lögreglustjóra þar sem honum bauðst að ljúka málinu með greiðslu sektar, eða dómssáttar, að upphæð 50.000 krónur. Axel greiddi sektina en það hefði hann betur látið ógert. Sannarlega var ein byssa utan skáps þegar lögreglan mætti og var lögreglumönnum sérstaklega greint frá því þegar þeir komu, ásamt útskýringu á að hann hafi verið nýlega kominn úr veiði. Þarna má benda á að þetta er leyfilegt skv. núgildandi reglugerð um meðferð skotvopna en 23. gr. „nýju vopnalaganna“ frá 2024 trompar samt sem áður þessa reglugerð samkvæmt fyrstu tveimur málsgreinum þeirra laga. Hér getur að líta sektargerð sem Axel greiddi samviskusamlega, en eftir á að hyggja var það nokkuð sem hann hefði líklega betur látið ógert.vísir/bjarni „Það er óheppilegt en þannig er nú það, ég greiddi því sektina. Þar með taldi ég að málinu sem slíku væri lokið. Sú var reyndar ekki raunin en í janúar fékk ég bréf frá Lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins um að búið væri að taka ákvörðun um að svipta mig skotvopnaleyfinu þar sem ég hefði gerst brotlegur við vopnalög.“ Hefði betur aldrei greitt sektina Axel segir að litið hafi verið svo á að með því að greiða sektina hafi hann viðurkennt brot sitt og þá hefur lögreglustjóri heimild til að svipta hann leyfi og þá sem gerast brotlegir við vopnalögin. Þetta er eins konar Catch 22. „Mér var gefinn 6 daga frestur til andmæla áður en ákvörðunin tæki gildi.“ Axel segir þetta koma sér afar illa svo ekki sé meira sagt. Hann fékk skotvopnaleyfið þegar hann var tvítugur og hefur haft það í átján ár. Hann er áhugasamur veiðimaður og hefur veitt gæs, önd, rjúpu, hreindýr og sjófugl. Axel prísar sig sælan að fá að halda veiðistöngum sínum.aðsend „Þetta er eiginlega katalógurinn í íslenskri veiðimennsku. Svo hef ég aðeins farið út og þá veitt rádýr, fasana og önd. Ég var einmitt á leið út til Skotlands með félögunum á rádýr en þurfti að senda á þá skilaboð, að ég væri ekki að koma með út af þessu. Þeir allir sem einn krossuðu sig og töldu sig þurfa að líta á vopnakost sinn. En það sem verra er með þetta er að þarna er einnig atvinna undir því ég tók leiðsögumannapróf í hreindýraveiðum 2024, sem var í fyrsta skipti sem slíkt var haldið í 13 ár og komst í 30 manna hóp af hundrað umsækjendum.“ Gripinn með buxurnar á hælunum Axel segist hafa verið ótrúlega heppinn, hann hafi í ellefu skipti af fimmtán skiptum verið dreginn út í hreindýraútdrættinum og hann hafi veitt hreindýr á öllum svæðum utan 1 til 2. Hann hafi verið að spara sér þau svæði. „Það er hrikalegt að láta taka sig svona með buxurnar á hælunum og kemur sér afar illa eins og fólk getur ímyndað sér. Ég vil auðvitað fá leyfið til baka og trúi ekki öðru en að þessu verði snúið,“ segir Axel sem starfar sem sölumaður. „Þetta er tilfinnanlegt áfall. Veiðar eru lífsáhugamál hjá mér. Fyrir norðan hringja þeir á undan sér en hér koma þeir óvænt og það er engin miskunn hjá Magnúsi.“ Axel setti sig í samband við Ívar lögmann sem skilaði inn andmælum við þessari ákvörðun fyrir hans hönd. Ívar kom þar inn á meðal annars að samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu er bannað að gera refsingu tvisvar sinnum fyrir sama brotið. Hér hefur Axel verið sviptur vopninu.Vísir/Bjarni Brotið hafi verið smávægilegt, byssan óvirk og sundurtekin, öll skotfæri geymd í læstum hirslum og engum hafi staðið ógn af henni. Bent var á að svipting leyfis væri matskennd ákvörðun, ekki skylda og stæðist svipting skotvopnaleyfis varla reglur um meðalhóf og jafnræði. „Í því samhengi er ég einnig með hreindýraveiðileiðsögumannaréttindi, sem skotvopnaréttindin mín byggjast á og varðar sviptingin því sviptingu atvinnuréttinda. Bent var á að ég væri ekki á sakaskrá og hefði ekki gerst brotlegur áður við þessi lög eða önnur sem lögð eru til grundvallar sviptingu réttinda. Ég sýndi fullan samstarfsvilja við lögreglu og bætti án tafar úr miðað við aðfinnslur sem gerðar voru athugasemdir við. Til að mynda var byssuskápurinn boltaður niður strax morguninn eftir og lögreglu gert viðvart um þær ráðstafanir.“ Hugsanlega brotlegur við barnaverndarlög Ívar benti jafnframt á að ákvörðun lögreglu stangist á við réttarvitund almennings. En allt kom fyrir ekki og annað bréf barst stuttu síðar frá lögreglustjóra, sem eftir að hafa lesið andmæli yfir vildi standa við ákvörðun sína um sviptingu leyfis. Og þannig stendur málið. Axel stendur til boða að kæra þá ákvörðun til dómsmálaráðuneytisins og það verður nú gert. Veiðar eru líf og yndi Axels en það verður bið á því að hann fái að fara á fasanaveiðar til Skotlands, hann þurfti reyndar að afboða sig með skömmum fyrirvara í eina slíka reisu.aðsend En það var ekki eins og þetta væri það eina í málinu. „Þar sem að börnin mín voru viðstödd, var einnig gerð tilkynning til barnaverndar, en samkvæmt lögreglu hafi ég mögulega gerst brotlegur við barnaverndarlög þar sem aðgengi að skotvopni á heimilinu hafi verið auðveld að þeirra mati, með sundurtekna haglabyssu utan skáps.“ Axel og fjölskylda fengu því heimsókn frá barnaverndarfulltrúa snemma í janúar sem að benti Axel og konu hans á að líklega hefði lögregla ekki fylgt verklagi varðandi börn á vettvangi. „Engar athugasemdir voru gerðar um aðbúnað eða umönnun barnanna af hálfu barnaverndar. Við foreldrarnir erum að skoða það nánar hvað verður gert varðandi framgöngu lögreglu gagnvart börnunum, það kemur í ljós.“ Gæti fengið leyfið eftir tvö ár – ef vill Stjórnarmenn í Skotvís sendu nýverið erindi á umboðsmann alþingis um að hefja frumkvæðisathugun á því hvort að valdheimild lögreglu sem birtist í 23. gr vopnalaga, þá er varðar að mæta í óboðað eftirlit. Slíkt gangi fram úr lögbundnum réttindum almennra borgara til friðhelgis einkalífs og fjölskyldu á eigin heimilum sbr. 71. gr stjórnarskrárinnar. Skilningur Axels á því er sá að umboðsmaður hafi tekið við því erindi og mögulega fer það í skoðun. Og svipað mál hefur gengið alla leið til umboðsmanns alþingis. Axel ætlar ekki að láta þetta yfir sig ganga og ætlar hann og lögmaður hans, Ívar Pálsson, að kæra ákvörðun lögreglu til ráðuneytisins. Og ef það dugar ekki er næsta skref umboðsmaður alþingis.vísir/bjarni Áður en Axel greiddi sektina hringdi hann í leyfadeild lögreglu til að spyrjast fyrir um nokkur praktísk mál, til dæmis hvort hann gæti sótt byssurnar sínar þegar hann væri búinn að greiða sektina? Í því samtali kom fram að verklag lögreglu væri að mæta óeinkennisklæddir í heimsóknir sem þessar, annarsvegar út af börnum og hins vegar út af nágrönnum til að vekja ekki athygli. „Þetta átti ekki við í mínu tilfelli. Þrír lögreglumenn mættu í þessa heimsókn. Einn var úti í bíl, tveir inn í húsi og þar af einn í einn í ómerktum fatnaði. Ég hef ekki fengið neinar útskýringar á þessu frá lögreglu.“ Með öðrum orðum, í þessu máli eru furðu mörg atriði sem ekki standast skoðun. Í bréfi sem sent var til Axels og honum barst 24. febrúar segir að hann geti sótt um skotvopnaleyfi tveimur árum frá sviptingu en það sé Lögreglustjóra að meta hvort Axel fær leyfið aftur. 