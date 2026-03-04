Köldu lofti beint til landsins

Milli Íslands og Grænlands er nú víðáttumikil lægð sem beinir köldu lofti úr suðvestri til landsins.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði því sunnan- og suðvestan kaldi eða strekkingur í dag en við Breiðafjörð og á Vestfjörðum megi búast við allhvössum vind um tíma síðdegis.
„Líkt og gjarnan fylgir suðvestanáttum þá verður éljagangur sunnan- og vestantil og inn á milli má búast við dimmum éljum með takmörkuðu skyggni en bjartviðri í öðum landshlutum. Heldur kólnar er líður á daginn og hiti nálægt frostmarki seinnipartinn.
Á morgun verður keimlíkt veður, sunnan og suðaustan stinningsgola eða kaldi, él og hiti 0 til 4 stig en léttskýjað að mestu og vægt frost norðan- og austanlands,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á fimmtudag: Suðlæg átt, 5-13 m/s og él, en bjartviðri um landið norðaustanvert. Hiti um og undir frostmarki.
Á föstudag: Gengur í sunnan- og suðaustan 13-20 m/s með snjókomu, eða slyddu, en rigningu suðaustantil. Úrkomuminna norðanlands. Hlýnar í veðri og hiti 0 til 6 stig seinnipartinn.
Á laugardag: Hvöss sunnan- og suðvestanátt og snjókoma eða slydda, en þurrt að kalla á Norður- og Austurlandi. Hiti 0 til 4 stig.
Á sunnudag: Suðvestlæg eða breytileg átt og dálítil él, en bjart að mestu fyrir norðan og austan. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn.
Á mánudag: Suðaustlæg átt með snjókomu, slyddu eða rigningu og heldur hlýnandi veðri, en að mestu bjart norðaustantil.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu, en þurrt að mestu norðaustanlands.