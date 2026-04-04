Mæla með að fólk leggi fyrr af stað Agnar Már Másson skrifar 4. apríl 2026 19:05 Ertu að ferðast um landið um páskana? Það gæti borgað sig að leggja fyrr af stað heim, þar sem gul viðvörun tekur gildi á mánudag, annan í páskum. Vísir/Vilhelm Vegna veðurs biður lögregla ferðalanga um að huga að því að leggja fyrr af stað um páskana, þar sem gular veðurviðvaranir taka gildi á mánudag, annan í páskum. Viðvaranirnar verða mögulega færðar upp á appelsínugult. Kort Veðurstofu Íslands skartar nú páskalitunum þar sem gul viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á mánudag, annan í páskum. Austan stórhríð nálgast landið og tekur veðurviðvörunin gildi klukkan 8 á mánudagsmorgun og gildir að óbreyttu til klukkan 4 aðfaranótt þriðjudags. Hið alræmda páskahret virðist því ætla að hrella landsmenn þetta árið og Lögreglan á Norðurlandi eystra tekur fram í Facebook færslu að reikna megi með að gefnar verði út appelsínugular viðvaranir fyrir einhver svæði. Veðurstofan hefur gefið svipað til kynna. Lögreglan hvetur því ferðalanga til þess að huga að því, eftir atvikum, að fara fyrr af stað en á öðrum páskadegi ef förinni er heitið á milli landshluta. Í veðurviðvörun segir að það gangi í austan 18 til 28 metra á sekúndu, hvassast syðst, en hægari vindur norðanlands fram eftir degi. Marcel de Vries veðurfræðingur sagði við Vísi fyrr í dag að veðrið gæti líklegast valdið samgöngutruflunum og jafnvel lokunum á ýmsum fjallvegum. Búast má því við því að þetta muni hafa áhrif á ferðalög margra enda eru páskarnir ein stærsta ferðahelgi ársins og mikill fjöldi á Vestfjörðum, Norðurlandi og á Austurlandi. „Ég held að það verði jafnvel best að ferðast á sunnudag eða þriðjudag," sagði veðurfræðingurinn. Viðvörun er einnig í gildi vegna snjóflóðahættu á höfuðborgarsvæðinu og Marcel sagði að töluvert myndi bæta í snjóinn á mánudag. Veðurviðvörun Veðurstofu Íslands: Austan stórhríð á mánudag (Gult ástand) 6 apr. kl. 08:00 – 7 apr. kl. 04:00 Gengur í austan á 18-28 m/s, hvassast syðst, en hægari vindur norðanlands fram eftir degi. Spáð er talsverðri eða mikilli snjókomu, einkum sunnan- og austantil. Hlýnar smám saman um kvöldið og fer að rigna sunnantil. Búast má við talsverðum samgöngutruflunum og versnandi akstursskilyrðum. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám. Víða hefur verið þungfært um landið allt í dag. Þá var ófært á Hólaheiði, Raufarhafnarvegi, Brekknaheiði og Sandvíkurheiði í morgun.