Innlent

Án öku­réttinda og ó­hæfur til aksturs þegar bana­slysið varð

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Yfirlitsmynd af slysstað sýnir leið bílsins. Gulur hringur er þar sem bíllinn stöðvaðist á hvolfi.
Yfirlitsmynd af slysstað sýnir leið bílsins. Gulur hringur er þar sem bíllinn stöðvaðist á hvolfi. Rannsóknarnefnd samgönguslysa

Karlmaður á áttræðisaldri sem lést í bílslysi á gatnamótum Sundagarða og Vatnagarða í september í fyrra var án ökuréttinda og hafði verið metinn óhæfur til aksturs vegna heilsufars. Maðurinn var auk þess ekki í belti þegar slysið varð og telur Rannsóknarnefnd samgönguslysa að bílnum hafi sennilega verið ekið yfir leyfðum hámarkshraða.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í skýrslu nefndarinnar. Maðurinn lést eftir að bílnum var ekið yfir Sundagarða á gatnamótum Sundagarða og Vatnagarða og fram af klettabrún þann 23. september 2025. Bíllinn féll um sjö metra niður á athafnasvæði Hringrásar hf og endaði þar á hvolfi. Tilkynnt var um slysið klukkan 21:02.

Þá segir í skýrslunni að hinn 75 ára ökumaður hafi verið einn í bílnum. Hann hafi hlotið fjöláverka og látist á slysstað en hann var ekki spenntur í öryggisbelti. Þegar slysið varð var vegurinn blautur og rigning. Myrkur var, en götulýsing var til staðar. Hiti var um tólf gráður og vindur hægur.

Á slysstað voru Vatnagarðar með eina akrein í hvora akstursátt. Hámarkshraði á báðum götunum var 50 km/klst og voru þær með bundið slitlag, malbik. Sundagarðar voru með eina akrein til suðausturs og tvær akreinar til norðvesturs.

Bílnum var ekið þvert yfir Vatnagarða, umferðareyju, grasbala og þar fram af klettabrún. Rannsóknarnefnd samgönguslysa

Segir í skýrslunni að fyrirliggjandi vitnisburður bendi til þess að bílnum hafi verið ekið á miklum hraða til norðvesturs eftir Vatnagörðum skömmu áður en slysið varð. Eftir að bíllinn hafi fallið niður um sjö metra hafi framendi bílsins fyrst lent á steyptum vegg sem brotnaði að hluta undan bílnum. Bíllinn hafi endað á hvolfi inni á fyrrum athafnasvæði Hrngrásar en fjarlægð frá fyrstu umferðareyjunni sem bílnum var ekið yfir var um 25 metrar.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa telur meginorsök slyssins hafa verið þá að ökumaður hafi verið án ökuréttinda og ekki hæfur til að stjórna bíl. Nokkrum dögum fyrir slysið hafi læknir metið ökumanninn óhæfan til aksturs vegna heilsufars.

„Í kjölfarið voru ökuréttindi hans afturkölluð til bráðabirgða og ökuskírteini tekið í vörslu lögreglu. Þrátt fyrir afturköllun ökuréttinda hafði ökumaðurinn lýst yfir vilja til að halda áfram akstri. Hann ók á ný þrátt fyrir að hafa verið metinn óhæfur til aksturs. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að heilsufar ökumanns og skortur á innsæi á eigin aksturshæfni hafi átt verulegan þátt í því að hann hóf akstur.“

Bíllinn á hvolfi á slysstað. Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Samgönguslys Reykjavík

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