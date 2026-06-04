Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 4. júní 2026 15:19 Yfirlitsmynd af slysstað sýnir leið bílsins. Gulur hringur er þar sem bíllinn stöðvaðist á hvolfi. Rannsóknarnefnd samgönguslysa Karlmaður á áttræðisaldri sem lést í bílslysi á gatnamótum Sundagarða og Vatnagarða í september í fyrra var án ökuréttinda og hafði verið metinn óhæfur til aksturs vegna heilsufars. Maðurinn var auk þess ekki í belti þegar slysið varð og telur Rannsóknarnefnd samgönguslysa að bílnum hafi sennilega verið ekið yfir leyfðum hámarkshraða. Þetta er meðal þess sem fram kemur í skýrslu nefndarinnar. Maðurinn lést eftir að bílnum var ekið yfir Sundagarða á gatnamótum Sundagarða og Vatnagarða og fram af klettabrún þann 23. september 2025. Bíllinn féll um sjö metra niður á athafnasvæði Hringrásar hf og endaði þar á hvolfi. Tilkynnt var um slysið klukkan 21:02. Þá segir í skýrslunni að hinn 75 ára ökumaður hafi verið einn í bílnum. Hann hafi hlotið fjöláverka og látist á slysstað en hann var ekki spenntur í öryggisbelti. Þegar slysið varð var vegurinn blautur og rigning. Myrkur var, en götulýsing var til staðar. Hiti var um tólf gráður og vindur hægur. Á slysstað voru Vatnagarðar með eina akrein í hvora akstursátt. Hámarkshraði á báðum götunum var 50 km/klst og voru þær með bundið slitlag, malbik. Sundagarðar voru með eina akrein til suðausturs og tvær akreinar til norðvesturs. Bílnum var ekið þvert yfir Vatnagarða, umferðareyju, grasbala og þar fram af klettabrún. Rannsóknarnefnd samgönguslysa Segir í skýrslunni að fyrirliggjandi vitnisburður bendi til þess að bílnum hafi verið ekið á miklum hraða til norðvesturs eftir Vatnagörðum skömmu áður en slysið varð. Eftir að bíllinn hafi fallið niður um sjö metra hafi framendi bílsins fyrst lent á steyptum vegg sem brotnaði að hluta undan bílnum. Bíllinn hafi endað á hvolfi inni á fyrrum athafnasvæði Hrngrásar en fjarlægð frá fyrstu umferðareyjunni sem bílnum var ekið yfir var um 25 metrar. Rannsóknarnefnd samgönguslysa telur meginorsök slyssins hafa verið þá að ökumaður hafi verið án ökuréttinda og ekki hæfur til að stjórna bíl. Nokkrum dögum fyrir slysið hafi læknir metið ökumanninn óhæfan til aksturs vegna heilsufars. „Í kjölfarið voru ökuréttindi hans afturkölluð til bráðabirgða og ökuskírteini tekið í vörslu lögreglu. Þrátt fyrir afturköllun ökuréttinda hafði ökumaðurinn lýst yfir vilja til að halda áfram akstri. Hann ók á ný þrátt fyrir að hafa verið metinn óhæfur til aksturs. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að heilsufar ökumanns og skortur á innsæi á eigin aksturshæfni hafi átt verulegan þátt í því að hann hóf akstur.“ Bíllinn á hvolfi á slysstað. Rannsóknarnefnd samgönguslysa Samgönguslys Reykjavík Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Sjá meira