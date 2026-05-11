Veðurstofan spáir suðvestanátt á landinu í dag sem víða verður á bilinu átta til þrettán metrar á sekúndu.
Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við dálítilli vætu í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu.
Hiti verður á bilinu sex til tólf stig.
„Það snýst í norðan 8-13 á morgun. Rigning eða slydda með köflum norðan- og austanlands, en bjartviðri sunnan heiða. Það kólnar fyrir norðan og hitinn á landinu á morgun frá 2 stigum í innsveitum norðaustantil, upp í 12 stig syðst.
Á miðvikudag er síðan útlit fyrir hægan vind á landinu og yfirleitt þurrt framan af degi, en seinnipartinn má búast við smávegis vætu á víð og dreif. Hiti 5 til 10 stig,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á þriðjudag: Snýst í norðan 8-13 m/s, en 13-18 í vindstrengjum á suðaustanverðu landinu. Rigning eða slydda með köflum norðan- og austanlands, en bjartviðri sunnan heiða. Hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustantil, upp í 12 stig syðst.
Á miðvikudag: Hæg breytileg átt og þurrt að mestu á landinu framan af degi. Sunnan 3-8 seinnipartinn og þykknar upp með rigningu eða slyddu, fyrst vestanlands. Hiti 3 til 10 stig.
Á fimmtudag (uppstigningardagur): Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt. Dálitlir skúrir eða slydduél, en skýjað með köflum og þurrt að kalla sunnanlands. Hiti 3 til 12 stig, mildast syðst.
Á föstudag: Suðaustanátt með rigningu, en bjartviðri um landið norðaustanvert. Hiti 6 til 12 stig, hlýjast fyrir norðan.
Á laugardag: Suðlæg átt og skúrir, en léttir til norðaustanlands síðdegis. Hiti 7 til 13 stig.
Á sunnudag: Suðaustanátt með skúrum, en léttskýjað um landið norðanvert. Hiti breytist lítið.