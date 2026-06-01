Kraftlítið lægðasvæði suður í hafi stjórnar veðrinu á landinu í dag og verður áttin því austlæg eða breytileg og vindur yfirleitt hægur.
Á vef Veðurstofunnar segir að austanáttinni fylgi þungbúið og svalt veður austantil á landinu, þokusúld eða dálítil rigning á þeim slóðum í dag og verður hiti á bilinu þrjú til átta stig.
„Í öðrum landshlutum verður úrkomulítið og hiti á bilinu 7 til 16 stig, en sunnanlands gætu stöku skúrir látið á sér kræla.
Áfram hægur vindur á morgun og súld eða þokuloft með köflum á Norður- og Austurlandi. Þurrt að mestu annars staðar en þó eru líkur á stöku síðdegisskúrum, einkum inn til landsins. Hiti 7 til 16 stig, mildast vestanlands,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og úrkomulítið, en víða líkur á stöku síðdegisskúrum, einkum inn til landsins. Þokubakkar við norður- og austurströndina. Hiti 6 til 16 stig, mildast vestanlands.
Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag: Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og dálítil rigning eða súld með köflum, en líkur á síðdegisskúrum á Suður- og Vesturlandi. Hiti 6 til 14 stig.
Á laugardag: Suðaustlæg eða breytileg átt og víða dálítil rigning. Hiti 7 til 15 stig, mildast norðaustantil.
Á sunnudag (sjómannadagurinn): Austlæg eða breytileg átt og rigning með köflum, en úrkomulítið og milt á Norðurlandi.