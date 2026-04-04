Veður

Gul við­vörun vegna austan stórhríðar annan í páskum

Lovísa Arnardóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa
Viðvörunin er í gildi fyrir landið allt.
Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan stórhríðar á landinu öllu á mánudag. Viðvörunin tekur gildi klukkan átta á mánudagsmorgun og er í gildi þar til klukkan fjögur aðfaranótt þriðjudags. Viðvaranir verða mögulega uppfærðar í appelsínugular á morgun. 

Í viðvörun segir að það í gangi austan 18 til 28 metra á sekúndu, hvassast syðst, en hægari vindur norðanlands fram eftir degi.

„Spáð er talsverðri eða mikilli snjókomu, einkum sunnan- og austantil. Hlýnar smám saman um kvöldið og fer að rigna sunnantil. Búast má við talsverðum samgöngutruflunum og versnandi akstursskilyrðum. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám,“ segir í viðvörun Veðurstofunnar.

Uppfæra svæðisspár á morgun

Marcel de Vries, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir þessu fylgja mikil snjókoma sem færist yfir landið til norðurs.

„Það byrjar sunnanlands fyrir hádegi og seinnipartinn og um kvöldið hvessir líka á Norðurlandi,“ segir hann og að á þeim tíma hláni sunnanlands og úrkoman breytist í rigningu auk þess sem það dregur þá úr vindi. Þá verði enn austanhríð á Norðausturlandi.

Marcel segir líklegt að þetta geti valdið samgöngutruflunum og jafnvel lokunum á ýmsum fjallvegum. Páskarnir eru ein stærsta ferðahelgi ársins og mikill fjöldi á Vestfjörðum, Norðurlandi og á Austurlandi. Búast má því við því að þetta muni hafa áhrif á ferðalög margra.

„Ég held að það verði best jafnvel að ferðast á sunnudag eða þriðjudag.“

Hann segir líklegt að það geti verið foktjón. Fyrri part dagsins verði versta veðrið sunnanlands, líklega verst um hádegisbil, og svo þegar líður á daginn verði það verra norðanlands. Hann segir að á höfuðborgarsvæðinu verði hvasst og mikil snjókoma. Hann gerir ráð fyrir 15 til 20 metrum á sekúndu þar og talsverðri snjókomu.

Marcel segir viðvörun í gildi vegna snjóflóðahættu og að það eigi töluvert að bæta í snjóinn á mánudag.

Hann segir að mögulega verði viðvaranir uppfærðar þegar nær dregur og á morgun verði gefnar út viðvaranir fyrir sérhvert landsvæði og líklegt sé að gefnar verði út appelsínugular viðvaranir fyrir ákveðin landsvæði.

Fréttin hefur verið uppfærð með viðtali við veðurfræðing. Uppfærð klukkan 16:22 þann 4.4.2026.

Veður Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið