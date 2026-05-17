Hæg­lætis­veður eftir anna­sama kosninga­nótt

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Það verður hæglætisveður á landinu, bæði í dag og á morgun. Það verður austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og skýjað með köflum og smáskúrir á stöku stað en á léttskýjað á Norðurlandi eystra.

Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.

Seint á morgun þykknar svo upp með lítilsháttar súld austan- og norðaustanlands. Hiti 4 til 14 stig, svalast við austurströndina.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag:

Austlæg átt, 8-13 við suðurströndina, en annars hægari breytilega átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir, bjart á Norðurlandi, en víða þokuloft við austurströndina. Hiti 4 til 13 stig að deginum, svalast í þokunni.

Á þriðjudag:

Norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s. Skýjað og smásúld austanlands, en annars bjart með köflum og smáskúrir. Hiti 5 til 12 stig.

Á miðvikudag:

Norðlæg eða breytileg átt. Skýjað og líkur á lítilsháttar súld á Norðurlandi, en bjart sunnan heiða. Hiti 4 til 14 stig, mildast sunnanlands.

Á fimmtudag:

Hæg suðaustlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og þurrt að kalla. Heldur hlýnandi fyrir norðan.

Á föstudag:

Austlæg átt með dálítilli rigningu, en lengst af þurrt norðvestantil. Hiti breytist lítið.

Á laugardag:

Útlit fyrir austlæga átt og víða dálitla rigningu eða súld.

