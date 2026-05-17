Það verður hæglætisveður á landinu, bæði í dag og á morgun. Það verður austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og skýjað með köflum og smáskúrir á stöku stað en á léttskýjað á Norðurlandi eystra.
Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.
Seint á morgun þykknar svo upp með lítilsháttar súld austan- og norðaustanlands. Hiti 4 til 14 stig, svalast við austurströndina.
Á mánudag:Austlæg átt, 8-13 við suðurströndina, en annars hægari breytilega átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir, bjart á Norðurlandi, en víða þokuloft við austurströndina. Hiti 4 til 13 stig að deginum, svalast í þokunni.Á þriðjudag:Norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s. Skýjað og smásúld austanlands, en annars bjart með köflum og smáskúrir. Hiti 5 til 12 stig.Á miðvikudag:Norðlæg eða breytileg átt. Skýjað og líkur á lítilsháttar súld á Norðurlandi, en bjart sunnan heiða. Hiti 4 til 14 stig, mildast sunnanlands.Á fimmtudag:Hæg suðaustlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og þurrt að kalla. Heldur hlýnandi fyrir norðan.Á föstudag:Austlæg átt með dálítilli rigningu, en lengst af þurrt norðvestantil. Hiti breytist lítið.Á laugardag:Útlit fyrir austlæga átt og víða dálitla rigningu eða súld.