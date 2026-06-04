Um 150 manns eru samankomin á Austurvelli til að mótmæla frumvarpi dómsmálaráðherra um fyrirhugaða brottfararstöð sem fer í þriðju umræðu á Alþingi á morgun, föstudag.
Mótmælin sem samtökin No Borders standa fyrir hófust klukkan þrjú og ræðuhöld hefjast klukkan fjögur.
Fréttamaður Vísis er á Austurvelli og segir mikil læti vera á svæðinu og að þingmenn kíki út um gluggann á Alþingishúsinu öðru hvoru. Lögregla stendur vörð um húsið.
Samkvæmt upplýsingum á Facebook-viðburði mótmælanna krefjast samtökin No Borders þess að:
„1. Ríkisstjórnin hætti vistun umsækjenda um alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi.
2. Frumvarpið verði dregið til baka án tafar.
3. Fundnar verði leiðir til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda um alþjóðlega vernd. Til eru mannúðarlegri og vægari úrræði.“
Meðal ræðumanna mótmælanna eru fulltrúar W.O.M.E.N in Iceland (félag kvenna af erlendum uppruna) og Amnesty International. Á síðustu dögum hafa samtök og stofnanir gefið út yfirlýsingar þar sem þau leggjast gegn frumvarpinu, einkum fyrirhugaðri vistun barna.
Fréttin er í vinnslu.