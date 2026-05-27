Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld

Í dag er spáð suðvestlægri átt, 5-13 m/s en hvassari norðvestanlands í fyrstu. Skúrir víða um land, en bjart með köflum og þurrt austantil. Spáð er snjókomu og slyddu til fjalla norðaustantil á landinu á morgun.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að við Skotland sé allmikil hæð sem beini tiltölulega hlýju og röku lofti að landinu. Það muni því ganga á með suðvestankalda eða strekkingi með smáskúrum, en skýjað með köflum og lengst af þurrt fyrir austan. Í kvöld á svo að lægja og þá verður áfram milt á landinu með hita kringum 15 stig eystra þegar best lætur. Hiti verður á bilinu sjö til 15 stig að deginum, hlýjast fyrir austan.
Á morgun, fimmtudag, þokast lægðardrag samkvæmt veðurfræðingi upp að Suðausturlandi og snýst þá í norðaustlæga átt, sem mun þá draga kaldara loft inn yfir landið. Þá á að kólna talsvert á norðanverðu landinu og úrkoma til fjalla norðaustantil tekur þá að falla samkvæmt spá sem dálítil slydda eða jafnvel snjókoma. Jafnframt er spáð rigningu með köflum á sunnanverðu landinu, en lengst af þurrviðri á Vesturlandi.
Útlit er fyrir svipað veður um helgina og þeim sem eiga mikið undir veðri norðan- og austanlands er því ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám, sem geta breyst með litlum fyrirvara, en spár gera ráð fyrir að fari að hlýna aftur á sunnudag.
Vinna við vegaframkvæmdir er víða um land og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Best er að skoða nánar veður á vef Vegagerðarinnar og veður á vef Veðurstofu.
Á fimmtudag: Gengur í austan og norðaustan 8-15 m/s með rigningu í flestum landshlutum, en slyddu eða snjókomu til fjalla norðantil, einkum austast á svæðinu. Kólnandi veður og hiti 2 til 12 stig seinnipartinn, hlýjast syðst.
Á föstudag: Norðaustan 8-15 m/s og rigning um landið sunnan- og austanvert, snjókoma til fjalla eystra, en annars skýjað og úrkomulítið. Hiti 1 til 10 stig, svalast fyrir norðan.
Á laugardag: Austan og norðaustan 5-13 m/s og áfram rigning sunnan- og austantil með slyddu eða snjókomu til fjalla, en þurrt að kalla á Norðvestur- og Vesturlandi. Heldur mildara.
Á sunnudag, mánudag og þriðjudag: Austlæg átt, lengst af hæg og dálítil væta, einkum austantil. Hægt hlýnandi veður.