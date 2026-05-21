Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld

Í dag má búast við norðaustlægri eða breytilegri átt, líklega þremur til tíu metrum á sekúndu. Svo er spáð þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands, annars þurrt að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnantil. Bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld. Hiti á bilinu fjögur til 15 stig, svalast norðaustanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að lægðadrag suður í hafi nálgast landið í dag og að úrkomusvæði þess muni ganga inn á Suðurland seint í nótt og á morgun með rigningu, en súld þegar líða fer á kvöldið. Annars verði fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir í dag og á morgun.
Á morgun er spáð víða austlægri eða breytilegri átt 5-13 á morgun og rigning eða skúrir, einkum sunnanlands, en súld norðanlands með kvöldinu. Hiti breytist lítið.
Í hugleiðingum segir að á morgun, föstudag, verði áfram fremur vætusamt sunnanlands, en yfirleitt þurrt að mestu norðanlands. Snemma á laugardag gangi svo önnur skil inn á land frá lægð sem verður þá stödd suðvestur í hafi, og útlit er fyrir að lægðin muni valda vætusömu veðri og rigningu með köflum í öllum landshlutum fram yfir helgina á leið sinni norðaustureftir, en þessu fylgir þó yfirleitt fremur hægur vindur.
Áfram verður fremur milt veður, en útlit er fyrir jafnari hitatölum um helgina þegar fer að hlýja norðaustanlands.
Víða eru framkvæmdir um land og vegfarendur beðnir um að sýna gát. Annars er nokkuð greiðfært en þó umferðarstýring á ákveðnum stöðum við framkvæmdir. í dag verður umferðarstýring frá Villingaholtsvegi að Þingborg til vesturs á milli 9 og 21 og á Borgarfjarðarbrú. Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð á vef Vegagerðar.
Á föstudag: Austlæg átt 5-13 m/s og súld eða rigning með köflum, en lengst af úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti 4 til 14 stig, mildast vestanlands.
Á laugardag: Suðaustan og sunnan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7 til 12 stig. Lengst af þurrt norðaustanlands með hita að 17 stigum.
Á sunnudag (hvítasunnudagur): Suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir, en bjart að mestu á Norðaustur- og Austurlandi. Heldur svalara.
Á mánudag (annar í hvítasunnu): Vestlæg eða breytileg átt og rigning eða skúrir, en úrkomuminna fyrir norðan. Hiti víða 7 til 14 stig.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðaustanátt og stöku skúrir, en rigningu sunnan- og vestantil með kvöldinu. Fremur milt í veðri.
Á miðvikudag: Útlit fyrir suðlæga átt og vætu í flestum landshlutum, en úrkomuminna norðaustanlands. Áfram milt veður.