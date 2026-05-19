Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt í dag. Þokusúld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4 til 12 stig að deginum, svalast fyrir austan. Á morgun verður nokkuð blautt austan lands en hlýtt og bjart suðvestantil á landinu.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að lægðasvæði vestur af Bretlandseyjum beini til okkar norðaustlægri eða breytilegri átt, yfirleitt fremur hægur vindur í dag og þokusúld eða dálítil rigning austanlands.
Í öðrum landshlutum verði þó bjart með köflum en þó gætu skúrir látið á sér kræla á stöku stað. Hiti 4 til 12 stig að deginum, svalast fyrir austan.
Á morgun segir veðurfræðingur að lægðin nálgist enn og vindur verði norðlægari, víða gola eða kaldi. Rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðurströndina með hita 3 til 9 stig. Í öðrum landshlutum verður hins vegar bjart að mestu samkvæmt spá og nokkuð hlýrra, einkum suðvestanlands þar sem hiti gæti allvíða farið yfir 15 stig og einhvers staðar 16 stig.
Á fimmtudag er svo útlit fyrir fremur hæga breytilega átt með súld eða lítilsháttar rigningu norðan- og austantil, en áfram þurrt og milt á Vesturlandi. Nánar á vef Veðurstofu.
Nokkuð greiðfært er um landið allt en þó holur víða í veginum og framkvæmdir. Gott er að fylgjast með á vef Vegagerðar hvar er unnið hverju sinni. Í dag er sem dæmi unnið á Hringvegi austan hringtorgs við Hveragerði.
Á miðvikudag: Norðaustan og norðan 3-10 m/s, en strekkingur austast fram eftir degi. Rigning eða súld á Norðaustur- og Austurlandi og við norðurströndina með hita 3 til 9 stig. Bjart að mestu annars staðar og hiti 9 til 16 stig að deginum.
Á fimmtudag: Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Skýjað og dálítil súld norðaustanlands og við norðurströndina, annars þurrt, en líkur á síðdegisskúrum sunnantil. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Austlæg átt 5-13 og dálítil rigning með köflum, en hægari og súld austantil. Yfirleitt þurrt á Norður- og Norðvesturlandi. Hiti 4 til 14 stig, mildast suðvestanlands.
Á laugardag: Suðaustan- og sunnanátt og rigning með köflum, hiti 7 til 12 stig. Lengst af þurrt um landið norðaustanvert með hita að 17 stigum.
Á sunnudag (hvítasunnudagur): Suðvestanátt og rigning eða skúrir, en úrkomulítið á Norðaustur- og Austurlandi. Heldur kólnandi.
Á mánudag (annar í hvítasunnu): Austlæg eða breytileg átt og líkur á vætu víða um land.