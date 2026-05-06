Veðurstofan gerir ráð fyrir að það verði norðaustanátt í dag og yfirleitt átta til þrettán metrum á sekúndu. Áfram verða él á norðan- og austanverðu landinu, en bjart að mestu í öðrum landshlutum.
Á vef Veðurstofunnar segir að seint um daginn séu líkur á stöku skúrum á sunnanverðu landinu, einkum syðst.
Hiti nálægt frostmarki norðan- og austanlands, en 3 til 7 stig sunnan- og suðvestantil yfir daginn.
Á morgun verður norðlæg átt 3-8 m/s, en heldur hvassara suðaustanlands. Stöku él austantil og einnig sums staðar fyrir norðan. Léttskýjað að mestu sunnan- og vestantil. Hiti breytist lítið.
Á föstudag er útlit fyrir vestlæga átt. Skýjað og rigning eða súld af og til, en léttir til á austanverðu landinu. Hiti 3 til 7 stig, en nálægt frostmarki austanlands.
Á fimmtudag: Norðlæg átt 3-10 m/s, en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Lítilsháttar él austanlands, en bjartviðri sunnan- og vestantil. Frost 0 til 3 stig norðan- og austantil en hiti að 5 stigum sunnan heiða.
Á föstudag: Breytileg átt 3-8, en norðan 8-15 austast. Skýjað með köflum og sums staðar dálítil rigning, en lítilsháttar slydda eða snjókoma austantil og bjartviðri sunnanlands. Hiti 0 til 7 stig að deginum, en vægt frost á Norðaustur- og Austurlandi.
Á laugardag: Fremur hæg vestlæg átt og rigning eða súld öðru hverju, en bjart með köflum og yfirleitt þurrt austanlands. Hiti 4 til 8 stig, en í kringum frostmark norðaustantil.
Á sunnudag: Norðlæg átt og skýjað með köflum, en úrkomulítið. Hiti 3 til 8 stig, en um eða undir frostmarki norðan- og austantil.
Á mánudag: Vestlæg átt með dálítilli rigningu eða súld á vestanverðu landinu, en annars bjartviðri. Hiti 4 til 9 stig.
Á þriðjudag: Útlit fyrir breytilega átt. Dálítil væta allvíða um landið. Hiti 6 til 11 stig vestanlands, en nálægt frostmarki fyrir austan.