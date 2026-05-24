Veður

Suð­vestan­átt með skúrum í dag

Agnar Már Másson skrifar
Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig í dag.
Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig í dag. Vísir/Vilhelm

Víðáttumikil lægð suðvestur í hafi beinir til landsins sunnan- og suðvestanátt með skúrum í dag. Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig í dag en hlýjast á Austfjörðum.

Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands, sem tekur þó fram að úrkoman nái væntanlega ekki yfir á Austurland og þar ætti því að haldast bjart veður.

Á morgun á lægðin að þokast norðaustur yfir land. Hún verður þó búin að grynnast talsvert og mestur vindur úr henni. Víða skúrir, en þurrt framan af degi norðaustantil á landinu og stöku skúrir þar síðdegis.

Milt í veðri, hiti kemst líklega í 14 til 15 stig austanlands í dag og einnig norðan heiða á morgun.

Á þriðjudag er síðan spáð vestan og suðvestan golu eða kalda með smáskúrum vestantil, en þurru og björtu veðri um landið austanvert.

