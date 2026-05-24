Suðvestanátt með skúrum í dag Agnar Már Másson skrifar 24. maí 2026 08:59 Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig í dag. Vísir/Vilhelm Víðáttumikil lægð suðvestur í hafi beinir til landsins sunnan- og suðvestanátt með skúrum í dag. Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig í dag en hlýjast á Austfjörðum. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands, sem tekur þó fram að úrkoman nái væntanlega ekki yfir á Austurland og þar ætti því að haldast bjart veður. Á morgun á lægðin að þokast norðaustur yfir land. Hún verður þó búin að grynnast talsvert og mestur vindur úr henni. Víða skúrir, en þurrt framan af degi norðaustantil á landinu og stöku skúrir þar síðdegis. Milt í veðri, hiti kemst líklega í 14 til 15 stig austanlands í dag og einnig norðan heiða á morgun. Á þriðjudag er síðan spáð vestan og suðvestan golu eða kalda með smáskúrum vestantil, en þurru og björtu veðri um landið austanvert. Mest lesið Bandarískir sendimenn mælist til þess að Trump sé hunsaður Erlent „Aulalegasti bófinn í bænum“ Innlent Skothvellir við Hvíta húsið Erlent Skjálftahrina úti af Reykjanesi Innlent Óttast um framtíð dóttur sinnar þegar þau geta ekki lengur hjálpað Innlent Hefja formlegar viðræður og senda væna pillu í leiðinni Innlent Meintur byssumaður 21 árs góðkunningi leyniþjónustunnar Innlent Almennur borgari veitti bílnum eftirför Innlent Maðurinn er fundinn Innlent Tómas tjáir sig um dóminn Innlent Fleiri fréttir Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Allt að tólf stiga hiti í dag og gæti náð sextán stigum á morgun Stöku skúr síðdegis sunnan- og vestanlands Hæglætisveður eftir annasama kosninganótt Hvasst og blautt víða Milt veður en bætir í úrkomu þegar líður á daginn Útlit fyrir austanátt á kjördag Engin ávísun á sól og blíðu Víða strekkingsvindur og allnokkur úrkoma norðantil Suðvestanátt og væta í flestum landshlutum Skýjað með köflum en styttir svo upp Spáir mildu áfram en útlit fyrir rigningu Víða þurrt en skúrir eða él vestast á landinu Svalri norðlægri átt beint til landsins Áfram él norðan- og austantil en bjart annars staðar Hvít jörð blasti við: „Sálfræðilegt og andlegt gjaldþrot“ Bjart suðvestantil en él norðan- og austanlands Útlit fyrir kalda norðanátt fram eftir viku Áframhaldandi norðanátt og stöku él Gengur í suðvestan stinningskalda með stöku skúrum eða éljum Bjart og fallegt verkalýðsdagsveður Suðvestanátt með skúrum og slydduéljum Skúrir og slydduél en léttskýjað á Norður- og Austurlandi Súld eða rigning og milt veður Allhvöss sunnanátt með rigningu Enn má búast við slyddu eða snjókomu Hlýtt í dag en kuldi í kortunum Sjá meira