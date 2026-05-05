Hvít jörð blasti við: „Sál­fræði­legt og and­legt gjald­þrot“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það var hvít jörð á Akureyri í morgun.
Þegar Akureyringar litu út um gluggann í morgun blasti við þeim hvít jörð, án efa fólki til mismikillar ánægju. Búast má við éljagangi í dag og á morgun.

Sveinn Arnarsson, íbúi á Akureyri, sparaði ekki stóru orðin þegar fréttastofa náði af honum tali. Honum hafi ekki verið skemmt þegar hann vaknaði klukkan hálf sjö í morgun til að hleypa hundinum út. 

„Svo átti ég ekki kaffi í morgun svo ég þurfti að bíða eftir því að koma í vinnuna,“ segir Sveinn.

„Þetta er sálfræðilegt og andlegt gjaldþrot.“

Hins vegar er nú þegar farið að létta upp og telur hann að snjórinn verði fljótt horfinn á braut.

„Þetta verður farið eftir tvo tíma og þá er sól í sinni í hausnum í mér.“

Svona leit vegurinn út til suðurs um Lónsbakka. Vegagerðin

„Það verður éljagangur núna aðeins áfram. Eins og búið að vera útlit fyrir spánni. Það verður einhver éljagangur á Norðurlandi í dag og á morgun,“ segir Eiríkur Örn Jóhannesson, veðurfræðingur.

Það sé ekkert óvenjulegt við það að það komi einhver snjókoma á þessum árstíma.

„Þetta gerist reglulega.“

