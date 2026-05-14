Hæðarhryggur er yfir landinu í dag sem þokast suðaustur, en skammt norðaustur af Hvarfi er vaxandi lægðardrag á hreyfingu norðaustur. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.
„Fremur svalt í morgunsárið og sums staðar vægt frost inn til landsins, en hlýnar heldur með hægri suðlægri átt og hækkandi sól. Léttir smám saman til norðan- og austanlands í dag, en þykknar upp sunnan- og vestantil með súld eða smá rigningu síðdegis. Á morgun - föstudag - er vindur orðinn suðaustlægari, strekkingur vestast, en annars hægari. Víða rigning eða súld og úrkomumeira um kvöldið, en þurrt og víða léttskýjað norðaustantil.“
Næstkomandi laugardag, á sjálfan kjördag, er er útlit fyrir austan- og suðaustanátt, víða kalda eða strekking með rigningu, en þurrt að mestu á Norður- og Austurlandi. Þá er búist við að hiti verði 8 til 13 stig fyrir norðan, en annars svalara.
Á föstudag:Suðaustan 5-13 m/s. Dálítil súld eða rigning með köflum sunnan- og vestantil, en úrkomumeira um kvöldið. Lengst af þurrt og léttskýjað um landið norðaustanvert. Hiti 5 til 14 stig, hlýjast fyrir norðan.Á laugardag:Suðaustan og austan 5-13 m/s og allvíða rigning, en þurrt að kalla á Norður- og Austurlandi. Hiti 5 til 12 stig, svalast með austurströndinni.Á sunnudag:Austlæg átt, yfirleitt 5-10 m/s og skýjað með köflum, en sums staðar smá væta. Kólnar heldur í veðri.Á mánudag:Fremur hæg austlæg átt og bjart með köflum, en smá væta með suður- og austurströndinni. Hiti 6 til 14 stig, hlýjast vestanlands.Á þriðjudag og miðvikudag:Útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt með dálítilli vætu víða um land og milt veður, en lengst af þurru fyrir norðan.