Innlent

Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“

Árni Sæberg skrifar
Margrét Friðriksdóttir var ákærð fyrir meiðyrði.
Margrét Friðriksdóttir var ákærð fyrir meiðyrði. Vísir/Lýður Valberg

Margrét Friðriksdóttir hefur verið dæmd til að greiða 200 þúsund króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar um Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þess var ekki krafist að ummælin yrðu dæmd dauð og ómerk og þau standa því. Margrét kallaði Barböru meðal annars „lausláta mellu“.

Þetta var niðurstaða Héraðsdóm Reykjaness, sem kvað upp dóm klukkan 10:15. Greiði Margrét sektina ekki innan fjögurra vikna þarf hún að sæta 14 daga fangelsisvist.

Þá var henni gert að greiða rúmlega 600 þúsund króna málsvarnarlaun fyrri verjanda síns og tvo þriðju hluta þriggja milljóna króna málsvarnarlauna seinni verjandans. Einn þriðji greiðist því úr ríkissjóði.

Málið á rætur að rekja til þess þegar Barbara sakfelldi Margréti árið 2023, fyrir hótanir í garð baráttukonunnar Semu Erlu Serdaroglu í Héraðsdómi Reykjavíkur. Í kjölfarið birti Margrét færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún kallaði Barböru meðal annars „lausláta mellu“.

Hún hélt því jafnframt fram að vitnisburðir í máli hennar hefðu verið falsaðir og um hefði verið að ræða „plott“ til að fá hana sakfellda.

Þess má geta að dómnum á hendur Margréti fyrir hótanirnar var áfrýjað til Landsréttar og þar var hún sýknuð.

Meiðyrðamál Margrétar Friðriksdóttur Tjáningarfrelsi

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