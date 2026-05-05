Veðurstofan gerir ráð fyrir norðlægri átt í dag, þremur til tíu metrum á sekúndu, en heldur hvassara austast á landinu og á Vestfjörðum framan af degi.
Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við éljum á norðan- og austanverðu landinu, en yfirleitt björtu veðri sunnan- og suðvestantil.
„Hiti um eða yfir frostmarki norðanlands, en allt að 7 stigum sunnan heiða.
Á morgun og fimmtudag er útlit fyrir svipað veður. Norðlæg átt og él, en léttskýjað sunnan- og vestanlands. Hiti breytist lítið.
Svo snýst í vestalæga átt á föstudag. Skýjað og sums staðar rigning eða súld, en léttir til fyrir austan. Hiti 4 til 8 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Norðan og norðaustan 5-13 m/s. Víða él norðan- og austantil og hiti um og undir frostmarki, en annars að mestu þurrt og hiti að 5 stigum yfir daginn.
Á fimmtudag: Norðlæg átt 3-10. Lítilsháttar él á norðaustanverðu landinu, en bjartviðri sunnan- og vestanlands. Frost 0 til 3 stig norðan- og austantil en hiti að 5 stigum sunnan heiða.
Á föstudag: Breytileg átt 3-8, en norðan 8-13 austast. Skýjað með köflum og sums staðar dálítil rigning eða slydda, en bjartviðri sunnantil. Hiti 0 til 7 stig að deginum, svalast austantil og á Vestfjörðum.
Á laugardag: Fremur hæg vestlæg átt og rigning eða súld öðru hverju, en bjart með köflum austantil. Hiti 4 til 8 stig.
Á sunnudag: Norðlæg átt og rigning af og til. Dálítil slydda eða snjókoma norðan- og austantil, en styttir upp þegar líður á daginn. Hiti nálægt frostmarki, en allt að 7 stigum sunnan heiða. Vaxandi suðaustanátt og bætir í rigningu sunnan- og vestanlands síðdegis.
Á mánudag: Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu eða skúrum í flestum landshlutum. Frekar milt í veðri.