Gular viðvaranir eru enn í gildi á norðausturhluta landsins og er nú þæfingsfærð á Fjarðarheiði en krapi og éljagangur á Hringveginum við Jökulá á Dal. Hálkublettir eru á Fagradal og Norðfjarðarvegi en hálka eru á Öxi og Breiðdalsheiði.
Á vef Veðurstofunnar segir að í dag verði norðaustan átta til fimmtán metrar á sekúndu. Slydda eða snjókoma á austanverðu landinu og vegna þess hafa verið gefnar út gular viðvaranir sem verða í gildi fram á kvöld.
Þú getur sent okkur myndir og myndbönd af veðrinu á Austfjörðum eða fréttaskot á ritstjorn@visir.is.
Hiti um eða rétt yfir frostmarki. Rigning sunnanlands, en lengst af þurrt norðvestantil. Hiti 5 til 10 stig. Styttir upp á Suðvesturlandi í kvöld.
Á morgun verður norðaustan 5-13 m/s, en heldur hvassara á Vestfjörðum. Lítilsháttar rigning eða súld í flestum landshlutum, en úrkomulítið norðvestantil fram undir kvöld. Hiti 4 til 10 stig.
Á laugardag: Norðaustan og austan 5-13 m/s. Rigning eða slydda með köflum norðaustan- og austanlands. Dálítil væta af og til sunnantil, en yfirleitt þurrt um landið norðvestanvert. Hiti frá 2 stigum í innveitum norðaustantil, upp í 12 stig á Vesturlandi.
Á sunnudag: Norðaustlæg átt 5-10 og styttir upp á norðan- og austanverðu landinu, hiti 3 til 8 stig. Hægari breytileg átt sunnan heiða og skýjað, en lengst af þurrt. Hiti að 14 stigum.
Á mánudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og sums staðar lítilsháttar væta. Líkur á stöku síðdegisskúrum á sunnanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig,
Á þriðjudag og miðvikudag: Suðlæg eða breytileg átt 3-8 og stöku skúrir, einkum síðdegis. Hiti 7 til 13 stig.
Á fimmtudag: Útlit fyrir breytilega átt og skúrir, en bjart að mestu austanlands. Hiti breytist lítið.