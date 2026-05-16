Hvasst og blautt víða

Á Grænlandshafi er lægð sem hreyfist lítið og frá henni liggja skil yfir sunnan- og vestanvert landið með suðaustan kalda eða stinningskalda og rigningu eða súld með köflum. Á Norður- og Austurlandi er mun hægari vindur og yfirleitt bjart.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar, sem spáir 4 til 13 stiga hita, mildast norðan heiða.
Seinnipartinn og í kvöld dregur síðan úr vindi og úrkomu og á morgun er útlit fyrir austlæga eða breytilega átt með skúrum á stöku stað en að mestu léttskýjað norðanlands.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á sunnudag og mánudag:Austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, hvassast við suðurströndina. Stöku skúrir austanlands og við vesturströndina, annars þurrt að mestu. Hiti 3 til 12 stig að deginum, mildast vestantil.Á þriðjudag:Breytileg átt 3-8 m/s og víða skúrir. Hiti 5 til 11 stig.Á miðvikudag:Norðlæg eða breytileg átt og lítilsháttar rigning eða súld á Norðurlandi og skúrir sunnantil, en að mestu þurrt og bjart austanlands. Hiti 4 til 14 stig, mildast suðvestantil.Á fimmtudag:Austan eða suðaustanátt og þykknar upp með rigningu sunnantil, en lengst af bjartviðri norðan heiða.Á föstudag:Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu, einkum suðaustanlands.