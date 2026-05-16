Veður

Hvasst og blautt víða

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Íslendingar kjósa sér nýjar sveitarstjórnir í dag, ýmist í bleytu eða birtu.
Íslendingar kjósa sér nýjar sveitarstjórnir í dag, ýmist í bleytu eða birtu. Vísir/Vilhelm

Á Grænlandshafi er lægð sem hreyfist lítið og frá henni liggja skil yfir sunnan- og vestanvert landið með suðaustan kalda eða stinningskalda og rigningu eða súld með köflum. Á Norður- og Austurlandi er mun hægari vindur og yfirleitt bjart. 

Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar, sem spáir 4 til 13 stiga hita, mildast norðan heiða.

Seinnipartinn og í kvöld dregur síðan úr vindi og úrkomu og á morgun er útlit fyrir austlæga eða breytilega átt með skúrum á stöku stað en að mestu léttskýjað norðanlands.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag og mánudag:

Austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, hvassast við suðurströndina. Stöku skúrir austanlands og við vesturströndina, annars þurrt að mestu. Hiti 3 til 12 stig að deginum, mildast vestantil.

Á þriðjudag:

Breytileg átt 3-8 m/s og víða skúrir. Hiti 5 til 11 stig.

Á miðvikudag:

Norðlæg eða breytileg átt og lítilsháttar rigning eða súld á Norðurlandi og skúrir sunnantil, en að mestu þurrt og bjart austanlands. Hiti 4 til 14 stig, mildast suðvestantil.

Á fimmtudag:

Austan eða suðaustanátt og þykknar upp með rigningu sunnantil, en lengst af bjartviðri norðan heiða.

Á föstudag:

Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu, einkum suðaustanlands.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið