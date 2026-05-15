Á Grænlandshafi er dýpkandi lægðardrag sem dregur hægt vaxandi suðaustanátt yfir landið. Sums staðar verður strekkingur við suður- og vesturströndina seinnipartinn.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði smá væta í fyrstu, en bæti svo í úrkomu þegar líður á daginn.
Á Norður- og Austurlandi verður þó skýjað með köflum, jafnvel sólarglennur. Fremur milt veður að deginum með hita að 13 stigum fyrir norðan.
Á morgun, laugardag, er spáð stífri suðaustanátt með rigningu, en áfram þurru á Norður- og Austurlandi. Hægari austlæg átt og úrkomulítið á sunnudag, en víða næturfrost. Áfram útlit fyrir rólegheitaveður og úrkomulítið fram eftir næstu viku.
Á laugardag: Suðaustan og austan 8-15 m/s og víða rigning eða súld, einkum sunnanlands, en bjart norðaustantil. Hiti 4 til 14 stig, hlýjast á Norðurlandi, en svalast með austurströndinni.
Á sunnudag: Austlæg átt, yfirleitt 3-10 m/s og skýjað með köflum, en stöku síðdegisskúrir sunnan- og vestanlands. Hiti 4 til 11 stig, svalast austanlands.
Á mánudag: Austlæg átt, 3-10 m/s og lítilsháttar væta austanlands, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis. Hiti 5 til 13 stig, hlýjast vestanlands.
Á þriðjudag og miðvikudag: Útlit fyrir áframhaldandi austlæga eða breytilega átt með dálítilli vætu fyrir austan, en bjart með köflum vestantil og fremur milt veður.
Á fimmtudag: Líklega hægir vindar og væta í flestum landshlutum, en áfram milt veður.