Búast má við rigningu í dag á Suður- og Vesturlandi en bjartviðri norðaustan- og austanlands. Hiti nær ekki tíu stigum og verður á bilinu 3 til 8 stig en veðurfræðingur spáir næturfrosti norðaustantil. Hægur vindur verður víðast hvar á landinu en á morgun leggst svo þoka yfir suðvestanvert landið með tilheyrandi rigningu og súld.
Þetta er meðal þess sem fram kemur á vef Veðurstofunnar en þar segir einnig að breytileg eða vestlæg átt verði á landinu öllu fram eftir degi. Á morgun mun rigna um suðvestanvert landið en þurrt á austanverðu landinu fram eftir degi.
Loks á mánudag fer svo að rofa til og er útlit fyrir að það verði aðeins minna þungbúið en í dag og á morgun. Það bætir í suðvestanáttina og styttir upp allvíða þegar kemur fram á daginn.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á sunnudag:Hæg suðlæg átt og súld eða rigning. Þurrt norðaustan- og austanlands, en svolítil rigning þar undir kvöld. Hiti 2 til 7 stig.Á mánudag:Suðvestan og vestan 5-13 og dálítil væta á köflum, en rofar allvíða til síðdegis. Hiti 6 til 12 stig.Á þriðjudag:Snýst í norðan 8-13 m/s. Víða rigning eða slydda af og til, en yfirleitt þurrt á sunnanverðu landinu. Hiti 2 til 11 stig, mildast syðst.Á miðvikudag:Minnkandi norðlæg og síðar vestlæg átt. Víða þurrt og bjart veður, en lítilsháttar rigning eða slydda norðaustantil á landinu fram eftir degi. Hiti breytist lítið.Á fimmtudag (uppstigningardagur):Sunnanátt og rigning, talsverð úrkoma um landið sunnanvert. Hiti 3 til 8 stig.Á föstudag:Suðvestanátt og skúrir eða rigning, en bjartviðri norðaustanlands. Hiti 6 til 14 stig, hlýjast norðaustantil.