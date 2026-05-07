Lægð við Færeyjar beinir svalri norðlægri átt til landsins í dag, fimm til þrettán metrum á sekúndu og með dálitlum éljum á Norður- og Austurlandi. Yfirleitt verður þó léttskýjað sunnan heiða.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði nálægt frostmarki, en tvö til sjö stig á sunnanverðu landinu yfir daginn.
„Á morgun gefur lægðin eftir og vindur verður yfirleitt hægur, en á Suðaustur- og Austurlandi má þó búast við norðan kalda eða strekkingi. Skúrir eða él vestast á landinu, og stöku él á stangli norðaustantil, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1 til 8 stig að deginum, en í kringum frostmark um landið norðaustanvert.
'Á laugardag er svo útlit fyrir hæga vestlæga eða breytilega átt með súld eða dálítilli rigningu vestanlands, en þurru og björtu veðri um landið austanvert. Heldur hlýnandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðan 8-15 m/s á Suðaustur- og Austurlandi, annars hægari vindur. Skúrir eða él vestantil, og stöku él norðaustanlands, en bjart að mestu í öðrum landshlutum. Hiti 1 til 7 stig að deginum, en í kringum frostmark um landið norðaustanvert.
Á laugardag og sunnudag: Vestlæg eða breytileg átt 3-10. Dálítil rigning eða súld með köflum og hiti 3 til 8 stig, en þurrt að mestu og heldur svalara á Norðaustur- og Austurlandi.
Á mánudag: Vestan og suðvestan 10-18 og stöku skúrir, en léttir til um landið austanvert. Hiti 5 til 11 stig.
Á þriðjudag: Snýst í norðlæga átt með skúrum eða éljum, en þurrt að mestu sunnanlands. Kólnar í veðri.
Á miðvikudag: Útlit fyrir norðanátt með éljum um landið norðanvert.