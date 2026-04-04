Mæla gegn því að ganga ofar en að Steini í Esjunni Lovísa Arnardóttir skrifar 4. apríl 2026 11:51 Það viðrar vel til útivistar en fólk er hvatt til að kanna aðstæður vel áður en lagt er af stað. Vísir/Vilhelm Snjóflóðavakt Veðurstofunnar mælir gegn því að ganga ofar en að Steini í Esjunni og að göngufólk á höfuðborgarsvæðinu hugi vel að leiðarvali. Í tilkynningu frá snjóflóðavaktinni kemur fram að snjó hafi bætt við víða á landinu í gær og að léleg binding sé við eldri snjó. Víða séu veikleikar í kringum höfuðborgarsvæðið. „Náttúruleg snjóflóð hafa fallið víða á landinu sem staðfestir veikleika í snjóþekjunni en einnig hafa orðið nokkur snjóflóð af mannavöldum en engin slys. Einnig má búast við að spýjur falli þegar sól fer að skína á brekkur," segir í tilkynningu frá Veðurstofunni. Kanni aðstæður vel Þar hvetur snjóflóðavakt fólk á ferð í fjalllendi til að kanna vel snjóflóðaaðstæður áður en haldið sé af stað. „Hægt er að nýta sér hallakort Veðurstofunnar fyrir leiðarval og gefin er út snjóflóðaspá fyrir ákveðin svæði daglega á vef Veðurstofunnar. Hafa skal þó í huga að spárnar gefa almenna mynd af spásvæðunum en gefa ekki upplýsingar um aðstæður í einstaka brekkum," segir í tilkynningunni. Þar segir einnig að vel viðri til útivistar og að spár geri ráð fyrir austlægum áttum (3-10 m/s) og að mestu úrkomulaust en snjókoma á köflum á norðaustanverðu landinu og einhver él meðfram suðurströndinni. Hiti í dag er um eða undir frostmarki. Á morgun, páskadag, sé útlit fyrir norðaustan 8-13 m/s með éljum norðan og austanlands en að mestu hægari vindur og þurrt um landið suðvestanvert og þar má jafnvel búast við að sólin láti sjá sig á köflum.