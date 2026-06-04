Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta

Forstjóri SS - Sláturfélags Suðurlands segir minni framleiðslu og meiri eftirspurn innanlands vera helstu ástæðu þess að tekin hafi verið ákvörðun um að hætta svokallaðri halal-slátrun. Sláturfélaginu hafi auk þess borist hringingar og haturspóstar vegna aðferðarinnar vegna misskilnings um aðferðina.
Morgunblaðið greindi frá því í dag að SS hyggst hætta halal-slátrunum á lömbum. Steinþór Skúlason forstjóri SS segir í samtali við Vísi að aðferðin hafi haft takmarkaðar breytingar í för með sér frá fyrri aðferð en þeim mun neikvæðara umtal, sem byggist annars vegar á áhyggjum af dýravelferð og hins vegar á andúð í garð múslíma.
„Við höfum fengið bæði hringingar og haturspósta og ég held það sé tvíþætt, stór hluti hefur annars vegar áhyggjur af því að það sé verið að fara illa með dýrin, auðvitað skilur maður það þó það sé ekki rétt. Síðan eru einhverjir, ég veit ekki hve stór hluti það er, sem hefur áhyggjur af því að við séum að lúffa fyrir múslímum, að breyta okkar venjum fyrir þá.“
Steinþór tekur fram að sama hvernig aðferð sé notuð við aflífun dýranna sé íslenskum reglum ávallt fylgt. Samkvæmt þeim beri að tryggja að sláturdýr séu svipt meðvitund til þess að þau finni ekki fyrir sársauka. Eini munurinn á aðferðinni hafi verið sá að múslími hafi starfað við aflífunina og sóst hafi verið eftir sérstakri halal-vottun frá Múslímafélaginu.
„Og þá höfum við getað fengið þetta á fimmtán prósent hærra verði erlendis. Þetta hefur enga þýðingu hérna heima, einhver sem yrði vitni að þessu myndi ekki sjá neinn mun. Við erum ekki í neinni pólitík, við höfum bara verið að spá í okkar vörum og verðum. Auðvitað skilur maður tilfinningar fólks, við tökum enga afstöðu en nú hefur útflutningur minnkað svo mikið, þetta orðið kostnaður og svo er það þessi neikvæðni.“
Hann rifjar upp að það hafi verið árið 2009 sem SS menn hafi fyrst hugað að þessari slátrunaraðferð. Þá hafi sendinefnd heimsótt landið frá Kúrdistan og þá mikið rætt um að auka viðskipti á milli landanna, meðal annars með lambakjöt. Þá hafi SS hugað að halal-vottun í fyrsta sinn en Steinþór segir sláturfélagið þá þegar hafa farið að fá neikvæða tölvupósta vegna málsins.
„Og okkur send skeyti um það að ef við ætluðum að gera þetta þá myndu þeir ekki versla við SS. Við sáum það að þetta væri tapað spil, þannig að við hættum þessu þá. Í mörg ár á eftir gekk svo sú draugasaga að við værum ennþá að slátra halal og við fengum ennþá skítapósta. Svo var magnað að þegar við ákváðum að hætta þá fengum við aðra haturspósta um að við værum að lúffa fyrir hatri, þannig það var sama hvað við gerðum, við vorum alltaf búin að tapa.“
Síðan hafi tímarnir breyst og tækifæri á erlendum mörkuðum fyrir slíkt kjöt opnast aftur. Nú séu uppi aðrar aðstæður og aukin eftirspurn á Íslandi. „Salan aukist hérna heima og framleiðsla minnkað á sama tíma, sem þýðir að mismunurinn sem við höfum til að flytja út, hann hefur snarminnkað.“