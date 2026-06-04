Mótmæli gegn fyrirhuguðum stórframkvæmdum félags Jared Kushner og Ivönku Trump eru að verða daglegt brauð í Albaníu. Mótmælendur og náttúruverndarsamtök segja framkvæmdir hafnar án þess að málið hafi farið í ferli og fengið tilhlýðilega umfjöllun.
Affinity Partners hefur í hyggja að byggja upp ferðamannaparadís fyrir milljarðamæringa á Sazan, stærstu eyju Albaníu, og þá munu framkvæmdirnar einnig ná til votlendis og strandsvæða sem eru innan skilgreinds þjóðgarðs.
Á svæðinu er meðal annars að finna ein af síðustu heimkynnum munksels í Miðjarðarhafinu, auk þess sem þar er að finna um 200 fuglategundir sem margar eru í útrýmingarhættu.
Stór hluti svæðisins er innan verndarsvæðis.
Þrátt fyrir þetta segja náttúruverndarsamtök málið hvorki hafa farið í nokkurs konar kynningu né liggi fyrir hvort það hafi farið rétta leið í kerfinu hvað varðar öflun leyfa.
Forsætisráðherrann Edi Rama, sem hlaut endurkjör í fyrra meðal annars með loforðum um að koma Albaníu inn í Evrópusambandið fyrir árið 2030, hefur varið framkvæmdina og segist staðráðinn í því að sjá til þess að hún nái fram að ganga.
Rama hefur talað mjög fyrir aukinni fjárfestingu í landinu.
Íbúar á nærliggjandi svæðum og víðar eru hins vegar ævareiðir eftir að vegum var skyndilega lokað, framkvæmdasvæði afgirt og vinnuvélar færðar á staðinn.
„Við höfum aldrei séð annað eins á vernduðum svæðum Albaníu,“ segir Aleksandr Trajce, framkvæmdastjóri Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania (PPNEA). „Þetta er ekki bara fordæmalaust heldur virðast lög og regla ekki gilda lengur; það er ekkert tillit tekið til samfélagsins, til umhverfisins, engin leyfi... bara jarðýtur.“