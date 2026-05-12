Víða strekkings­vindur og all­nokkur úr­koma norðan­til

Atli Ísleifsson skrifar
Sunnantil verður lengst af léttskýjað og hiti að þrettán stigum. Vísir/Vilhelm

Lægðin sem var fyrir vestan land í gær er nú kominn austur fyrir land og mun halda skammvinnri norðanátt að landsmönnum. Strekkingsvindur verður nokkuð víða og að auki allnokkur úrkoma um landið norðanvert.

Á vef Veðurstofunnar segir það verði svalt nyrðra þá gæti slydda náð að láglendi og snjókoma yfir 200 til 300 metra hæð yfir sjó.

„Líklega verður nú mest af úrkomunni rigning á láglendi. Sunnantil verður lengst af léttskýjað og hiti að 13 stigum þar sem best lætur en það verður líklegast suðaustanlands. Lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomunni.

Á morgun gera spár ráð fyrir rólegheita veðri víðast hvar, hægur vindur en fremur skýjað og einhverrar vætu má búast við um landið sunnan- og vestanvert, en hvergi ætti að vera um mikið magn að ræða.

Hitatölurnar heldur jafnari á morgun, víða 5 til 9 stiga hiti en líklegt er að hæstu hitatölunar gæti orðið á Suðurlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.

Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag: Fremur hæg breytileg átt. Stöku skúrir norðaustan- og suðaustantil, en skýjað og sums staðar dálítil væta vestantil. Hiti 3 til 10 stig, svalast norðaustanlands.

Á fimmtudag (uppstigningardagur): Suðlæg eða breytileg átt, víða hæg. Skýjað að mestu og úrkomulítið, en bjart veður á Norðaustur- og Austurlandi fram eftir degi. Hiti breytist lítið.

Á föstudag: Suðaustan og austan gola eða kaldi. Rigning eða súld á köflum en lengst af bjartviðri um landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 6 til 11 stig.

Á laugardag: Austlæg átt og rigning, en þurrt norðaustantil. Heldur svalara.

Á sunnudag: Austlæg átt með vætu á Suðausturlandi en yfirleitt þurrt annars staðar. Hiti 4 til 12 stig, hlýjast um landið vestanvert.

Á mánudag: Útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Rigning af og til á suðurhelmingi landsins en yfirleitt þurrt fyrir norðan. Hiti svipaður.

