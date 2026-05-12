Lægðin sem var fyrir vestan land í gær er nú kominn austur fyrir land og mun halda skammvinnri norðanátt að landsmönnum. Strekkingsvindur verður nokkuð víða og að auki allnokkur úrkoma um landið norðanvert.
Á vef Veðurstofunnar segir það verði svalt nyrðra þá gæti slydda náð að láglendi og snjókoma yfir 200 til 300 metra hæð yfir sjó.
„Líklega verður nú mest af úrkomunni rigning á láglendi. Sunnantil verður lengst af léttskýjað og hiti að 13 stigum þar sem best lætur en það verður líklegast suðaustanlands. Lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomunni.Á morgun gera spár ráð fyrir rólegheita veðri víðast hvar, hægur vindur en fremur skýjað og einhverrar vætu má búast við um landið sunnan- og vestanvert, en hvergi ætti að vera um mikið magn að ræða.
Hitatölurnar heldur jafnari á morgun, víða 5 til 9 stiga hiti en líklegt er að hæstu hitatölunar gæti orðið á Suðurlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag: Fremur hæg breytileg átt. Stöku skúrir norðaustan- og suðaustantil, en skýjað og sums staðar dálítil væta vestantil. Hiti 3 til 10 stig, svalast norðaustanlands.
Á fimmtudag (uppstigningardagur): Suðlæg eða breytileg átt, víða hæg. Skýjað að mestu og úrkomulítið, en bjart veður á Norðaustur- og Austurlandi fram eftir degi. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Suðaustan og austan gola eða kaldi. Rigning eða súld á köflum en lengst af bjartviðri um landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 6 til 11 stig.
Á laugardag: Austlæg átt og rigning, en þurrt norðaustantil. Heldur svalara.
Á sunnudag: Austlæg átt með vætu á Suðausturlandi en yfirleitt þurrt annars staðar. Hiti 4 til 12 stig, hlýjast um landið vestanvert.
Á mánudag: Útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Rigning af og til á suðurhelmingi landsins en yfirleitt þurrt fyrir norðan. Hiti svipaður.