Í dag má búast við norðaustlægri eða breytilegri átt 3-10 m/s og yfirleitt bjart, en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austantil síðdegis. Á Austfjörðum er útlit fyrir þokuloft af og til. Hiti verður á bilinu 4 til 14 stig, svalast við austurströndina.
Framan af morgundeginum má búast við svipuðu veðri um allt land, en stöku skúrir munu láta á sér kræla síðdegis sunnan- og vestanlands. Austan og norðaustan 3-8 m/s á morgun og skýjað með köflum og þurrt að kalla, en rigning á austanverðu landinu. Stöku skúrir síðdegis sunnan- og vestanlands.
Veðurútlitið fram yfir miðja vikuna er síðan mjög svipað og líklegt að það verði litlar breytingar fyrr en um næstu helgi.
Á þriðjudag: Norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s, bjart með köflum og smáskúrir. Þokubakkar við norðaustur- og austurströndina. Hiti 4 til 12 stig.
Á miðvikudag: Hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan- og austantil, en bjartviðri á suðvestanverðu landinu. Hiti 5 til 14 stig, mildast sunnanlands.
Á fimmtudag: Hæg suðaustlæg eða breytileg átt. Skýjað og dálítil rigning, en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir sunnan- og vestanlands. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Austlæg átt með rigningu, en skýjað með köflum og lengst af þurrt norðanlands. Hiti 5 til 15 stig, svalast austast.