Veður

Hæg breyti­legt átt en hiti allt að fimm­tán stig

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það verður svipað veður í dag og á morgun.
Það verður svipað veður í dag og á morgun. Vísir/Vilhelm

Í dag er spáð austlægri eða breytilegri átt og þremur til tíu metrum á sekúndu. Súld eða dálítil rigning á Suðaustur- og Austurlandi og hiti 3 til 10 stig, en stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 15 stigum.

Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að hæð við Jan Mayen og kraftlítið lægðasvæði suður í hafi stjórni veðrinu hjá okkur þessa dagana og að á morgun verði áfram hæg breytileg átt og áfram svöl þokusúld á Austurlandi. Líkur verða áfram á stöku skúrum og sæmilega milt í öðrum landshlutum, en þó geta þokubakkar allvíða látið á sér kræla við ströndina.

Víðast hvar er greiðfært um landið, en þó er víða vinna við vegaframkvæmdir og því eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Nánar um færð á vef Vegagerðarinnar og veður á vef Veðurstofunnar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Súld á Austurlandi og hiti 4 til 8 stig. Stöku skúrir í öðrum landshlutum og hiti 7 til 15 stig, en líkur á þokubökkum við ströndina.

Á þriðjudag og miðvikudag: Hæg breytileg átt og líkur á skúrum, einkum síðdegis, en þokusúld eða dálítil rigning austantil og við norðurströndina. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands.

Á fimmtudag: Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt og skúrir eða dálítil rigning. Hiti 6 til 13 stig.

Á föstudag: Suðlæg eða breytileg átt og rigning með köflum. Hiti breytist lítið.

Á laugardag: Mild suðaustlæg átt og víða dálítil væta.

Veður Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið