Skýjað með köflum en styttir svo upp

Í dag heldur áfram að rigna og er spáð suðlægri átt víðs vegar um landið en það ætti að hanga þurrt á austanverðu landinu fram á kvöld. Á morgun bætir svo í vindinn en síðdegis beinist til landsins þurrara loft og einhverjar glufur fara að sjást í skýjahuluna eftir hádegi.
Þetta er meðal þess sem fram kemur á vef Veðurstofunnar en þar er spáð hlýnandi veðri. Hiti þrjú til átta stig í dag en svo getum við farið að sjá tveggja stafa tölur prýða hitamælana á morgun.
Úrkomusvæðið sem gengur yfir landið í dag frá vestri til austurs veldur því að loftið er mjög rakt og þar af leiðandi verður rigningin lengst af súldarkennd og því ansi þungbúið. Vindáttin verður sem fyrr segir suðlæg, 3 til 8 metrar á sekúndu, í dag en á morgun verður áttin suðvestlæg og má búast við 5 til 13 metrum á sekúndu.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á mánudag:Suðvestan 5-13 m/s og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig.Á þriðjudag:Snýst í norðan 8-13. Rigning eða slydda norðan- og austanlands, en yfirleitt þurrt sunnan heiða. Hiti 2 til 11 stig, mildast syðst.Á miðvikudag:Minnkandi norðanátt og þurrt, en lítilsháttar slydda norðaustantil á landinu fyrir hádegi. Sunnan 3-8 um kvöldið með svolítilli rigningu sunnan- og vestanlands. Hiti 3 til 12 stig, hlýjast á Suðurlandi.Á fimmtudag (uppstigningardagur):Fremur hæg suðaustlæg eða breytileg átt og væta um tíma í flestum landshlutum. Hiti 3 til 9 stig.Á föstudag:Austlæg átt og rigning með köflum. Hiti breytist lítið.Á laugardag:Norðanátt með dálítilli rigningu eða slyddu og svölu veðri norðantil, en þurrt á sunnanverðu landinu með hita að 10 stigum yfir daginn.