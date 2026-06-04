Innlent

Mót­mælendur í Skuggasundi fá ekki krónu

Árni Sæberg skrifar
Mikið óreiðuástand skapaðist við Skuggasund vegna mótmæla árið 2024.
Mikið óreiðuástand skapaðist við Skuggasund vegna mótmæla árið 2024. vísir/ívar fannar

Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms um sýknu íslenska ríkisins af öllum kröfum níu mótmælenda, sem töldu lögreglu hafa beitt þá óþarfa hörku á vettvangi mótmæla í Skuggasundi árið 2024.

Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 15. Hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Í málinu var tekist á um um réttinn til að mótmæla, sem er hluti af tjáningarfrelsinu, og það rammað inn hvað megi og hvað megi ekki gera á mótmælum. Hvort það teljist til friðsamlegra mótmæla að tefja för ráðherra með því að leggjast í götu og fylgja ekki fyrirmælum lögreglu. Á sama tíma er það skoðað við hvaða aðstæður valdbeiting lögreglu, að beita piparúða, á rétt á sér og í hvaða röð valdbeitingin eigi að vera.

Í myndskeiðinu hér að neðan má sjá svipmyndir frá mótmælunum, sem blásið var til vegna átakanna í Ísrael og Palestínu:

Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að valdbeiting lögreglunnar á mótmælunum hafi ekki verið saknæm eða ólögmæt. Heldur hafi hún verið nauðsynleg til að tryggja lögbundið hlutverk lögreglunnar og ekki brotið reglur um meðalhóf.

Mótmælendurnir níu, sem voru beittir piparúða umræddan dag, voru þau Bergþóra Snæbjörnsdóttir, Christa Hlín Lehmann, Daníel Þór Bjarnason, Elía Hörpu Önundarson, Lea María Lemarquis, Nerea Enriquez Santos, Pétur Eggerz Pétursson, Qussay Odeh og Steinunn Lukka Sigurðardóttir. Þau kröfðust hvert um sig 800 þúsund króna í miskabætur.

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