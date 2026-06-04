Innlent

Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ingunn Jónsdóttir starfaði sem frjósemislæknir hjá Livio en opnaði svo frjósemisstofnuna Sunnu.
Ingunn Jónsdóttir starfaði sem frjósemislæknir hjá Livio en opnaði svo frjósemisstofnuna Sunnu.

Landsréttur hefur dæmt frjósemismiðstöðina Livio til þess að greiða fyrrverandi starfsmanni sínum tuttugu og fimm milljónir króna í skaðabætur. Ingunn Jónsdóttir stefndi Livio fyrir að hafa sagt henni upp störfum á ólögmætan hátt.

Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 15. Hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Vantar enn tuttugu prósent

Ingunn er í dag eigandi frjósemismiðstöðvarinnar Sunnu ásamt eiginmanni sínum Þóri Harðarsyni. Hún starfaði sem frjósemislæknir hjá Livio þar til sumarið 2019 þegar henni var sagt upp störfum. Þá höfðaði hún mál gegn miðstöðinni. 

Þar krafðist hún þess að Livio yrði gert að greiða henni út 19 prósenta hlut hennar í félaginu. Málinu lauk með sátt en í henni fólst að óháður aðili yrði fenginn til að meta virði hlutarins sem reyndist tæplega 119 milljónir. 

Þá átti Ingunn að fá áttatíu prósent upphæðarinnar greidd strax en tuttugu prósent, rest fjárins, greidd þremur árum seinna stæði hún við samning við Livio sem átti að tryggja að Ingunn gæti ekki farið í samkeppni við miðstöðina, nælt í viðskiptavini frá Livio eða ráðið starfsfólk þaðan. Samningurinn tók gildi þann 1. febrúar árs 2021.

Nafn hennar hvergi að finna 

Þórir eiginmaður Ingunnar stofnaði félag snemma árs 2023 og svo annað, Evuhús, í desember 2023. Tilgangur fyrra félagsins var sagður heilbrigðisþjónusta og þess síðara var frjósemismiðstöð. Livio taldi að með þessu hefði Ingunn rofið samkomulagið enda töldu þau fullvíst að hún væri með í ráðum við stofnun félaganna. Því ætti hún ekki rétt á tuttugu prósenta greiðslunni sem eftir stóð.

Það var fyrst í mars 2024 sem nokkuð birstist um að Ingunn væri þátttakandi í undirbúningi opnunar nýrrar frjósemismiðstöðvar, í færslu á Facebook og frétt á Vísi. Þá var hálfur annar mánuður liðinn frá því að samkeppnishömlurnar liðu undir lok.

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