Skýjað og víða skúrir

Veðurstofan gerir ráð fyrir hægri norðaustlægri eða breytilegri átt í dag. Skýjað verður að mestu á landinu og víða skúrir, en þokuloft lætur líklega á sér kræla með norður- og austurströndinni.
Á vef Veðurstofunnar segir að hitinn verði á bilinu átta til fimmtán stig.
„Á morgun er spáð norðan 3-10 m/s á norðanverðu landinu með dálítilli súld eða rigningu og hita 6 til 11 stig. Hæg breytileg átt sunnantil og einhver göt í skýjahulunni þar, en líkur eru á skúrum síðdegis. Hiti að 16-17 stigum á Suðurlandi þar sem best lætur.
Á föstudag er síðan útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt með vætu, en þurrt að mestu norðanlands þangað til síðdegis. Hiti á svipuðu róli áfram, eða 8 til 15 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á fimmtudag: Norðan 3-10 m/s og dálítil súld eða rigning norðan- og austanlands. Hæg breytileg átt sunnan heiða, skýjað með köflum og líkur á skúrum, einkum síðdegis. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi.
Á föstudag: Suðlæg eða breytileg átt 3-8 og rigning með köflum, en þurrt norðanlands þangað til síðdegis. Hiti 8 til 15 stig.
Á laugardag: Suðaustlæg eða breytileg átt og skúrir í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag (sjómannadagurinn): Austan og norðaustan 5-13 og rigning með köflum víða um land. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á Vesturlandi.
Á mánudag og þriðjudag: Norðaustlæg eða breytileg átt. Súld eða dálítil rigning norðan- og austanlands, en skúrir sunnan heiða, einkum síðdegis. Hiti 7 til 13 stig.