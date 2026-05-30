Veður

Víða rigning með köflum og slydda eða snjó­koma til fjalla austan­lands

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það gæti rignt í dag.
Það gæti rignt í dag. Vísir/Vilhelm

Í dag er spáð norðaustan og austan 5-13 m/s, en 10-18 við suðausturströndina. Rigning með köflum. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar segir að enn eimi af kulda síðustu daga austanlands og þar séu líkur á slyddu með snjókomu til fjalla.

Eftir hádegi fari heldur hlýnandi á þeim slóðum. Hiti verður líklega á bilinu þrjú til tíu stig, mildast á Vesturlandi.

Þá er spáð austlægri eða breytilegri átt á morgun, víða gola eða kaldi. Súld eða dálítil rigning á Suðaustur- og Austurlandi og hiti 4 til 9 stig, en stöku skúrir um landið vestanvert með hita að 15 stigum.

Samkvæmt veðurfræðingi er svo litlar breytingar að sjá til mánudags, en þá gæti þokuloft þó látið á sér kræla við ströndina.

Á vef Vegagerðarinnar má sjá að víðast hvar er greiðfært nema á hálendi en þó er tekið fram að víða fer fram vinna við vegaframkvæmdir og að vegir eru víða um land holóttir. Vegfarendur eru beðnir að fara með gát. Nánar um færð á vef Vegagerðar og veður á vef Veðurstofu. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag og mánudag: Austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Súld austantil og hiti 4 til 8 stig, en stöku skúrir um landið vestanvert með hita 7 til 15 stig.

Á þriðjudag: Hæg austlæg eða breytileg átt og dálítil rigning með köflum. Þurrt að mestu vestanlands, en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 6 til 15 stig, mildast á Vesturlandi.

Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag: Norðaustlæg eða breytileg átt og væta með köflum. Hiti 6 til 13 stig, mildast suðvestantil.

Veður Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið