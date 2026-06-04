Næstu daga verður vindur lengst af hægur og verða allnokkrar smálægðir að hringsóla í nágrenni við landið og vindátt breytileg.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir að það verði hins vegar skýjað um mest allt land þótt einhverjar sólarglennur brjótist í gegnum skýjahulana af og til.
Einnig er fremur hátt rakastig svo einhverrar vætu er að vænta líka.
Hitistigið verður í góðu meðallagi og gæti hámarkshitinn þar sem best lætur komist svolítið yfir 15 stig.
Á föstudag: Suðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s og rigning með köflum, en úrkomulítið norðanlands fram eftir degi. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast á Norðausturlandi.
Á laugardag: Suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 m/s og skúrir í flestum landshlutum, en úrkomulítið norðaustanlands. Hlýnar heldur.
Á sunnudag (sjómannadagurinn): Austlæg eða breytileg átt 3-10, hvassast austast. Rigning um landið austanvert, en úrkomulítið vestantil fram á kvöld. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á Suður- og Vesturlandi.
Á mánudag, þriðjudag og miðvikudag: Útlit fyrir suðlæga eða breytilega átt. Lengst af skýjað og sums staðar dálítil væta. Hiti 8 til 15 stig, einna hlýjast á Norðausturlandi.