Í dag er spáð vestan og suðvestan fimm til þrettán metrum á sekúndu. Skúrir, en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hægari breytileg átt annað kvöld. Hiti verður líklega á bilinu sjö til 15 stig að deginum, hlýjast austanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að hiti breytist lítið og að það sé svipað útlit á morgun, miðvikudag.
Í veðurspá veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að á fimmtudag eigi svo að snúast í norðaustlæga átt og kólna talsvert á norðanverðu landinu, en nýjustu spár benda til minni úrkomu en viðbúið er að úrkoma til fjalla falli sem slydda eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma er spáð rigningu sunnantil og mun mildara veðri.
Þeim sem eiga eitthvað undir veðri norðan heiða er því ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám.
Á vef Vegagerðarinnar kemur fram að vinna við vegaframkvæmdir sé víða um land og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Annars er nokkuð greiðfært.
Þá er bent á það á vef þeirra að vegna viðhalds á brúnni yfir Jökulsá á Fjöllum verði tímabundnar lokanir á brúnni á virkum dögum milli 26. maí og 16. júní eða meðan á framkvæmdum stendur.
Á miðvikudag: Suðvestan 5-13 og dálítil væta um vestanvert landið en skýjað með köflum á Austurlandi. Hiti 6 til 14 stig, svalast á Vestfjörðum.
Á fimmtudag: Gengur í austan og norðaustan 8-15. Rigning og hiti 5 til 10 stig á sunnanverðu landinu. Rigning fyrir norðan, en slydda eða snjókoma til fjalla og kólnar. Hiti rétt yfir frostmarki síðdegis og um frostmark til fjalla.
Á föstudag: Norðaustan 5-13. Sums staðar dálítil rigning sunnan- og austanlands en annars þurrt að kalla. Hiti 1 til 11 stig, kaldast norðaustanlands.
Á laugardag: Austan 5-15 m/s, hvassast og rigning syðst, en víða þurrt annars staðar. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag: Austlæg átt og væta með köflum sunnan- og austantil, en þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 3 til 12 stig, hlýjast vestanlands.
Á mánudag: Útlit fyrir norðan kalda og rigningu austast, en mun hægari og víða léttskýjað um landið vestanvert. Hiti að 14 stigum, hlýjast á Suðurlandi.