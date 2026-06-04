Hátt á þriðju milljón á mánuði Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. júní 2026 15:32 Berglind Ósk Guðmundsdóttir er nýr bæjarstjóri á Akureyri. Vísir/Einar Berglind Ósk Guðmundsdóttir nýr bæjarstjóri hefur gert ráðningarsamning við Akureyrarbæ. Föst dagvinnulaun eru rúmlega 1,8 milljónir króna en við það bætist 45% stjórnendaálag. Alls nema launin rúmum 2,6 milljón krónum. Samningurinn var undirritaður á þriðjudaginn og gildir til loka kjörtímabilsins. Föst dagvinnulaun eru samvkvæmt samningnum 1.804.114 krónur á mánuði. Þau taka breytingum í samræmi við hækkun taxta í Reglum um launakjör og starfsaðstæður bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ dagsett 25. ágúst 2022. Í launum bæjarstjóra er innifalin greiðsla fyrir nefndastörf og setu í bæjarstjórn og ekki er greitt aukalega fyrir nefndastörf eða setu í vinnuhópum á vegum Akureyrarbæjar. Bæjarstjóri fær greitt stjórnendaálag sem nemur 45% af mánaðarlaunum. Í samningnum segir að álagið sé þóknun fyrir unna yfirvinnu og allt áreiti utan dagvinnutíma, undirbúning, ferðatíma, móttökur gesta og hvað annað vinnuframlag sem til fellur utan dagvinnutíma. Greitt er 13,04% orlof á stjórnendaálag. Launin nema því alls 2.615.965 krónum. Ekki er greitt sérstaklega fyrir setu á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs eða öðrum fundum fastanefnda Akureyrarbæjar. Orlof er 30 virkir dagar á ári. Bæjarstjóri fær greitt fyrir akstur í þágu vinnuveitanda samkvæmt skráningu og Akureyrarbær greiðir ferðakostnað á ferðalögum á vegum bæjarins. Einnig greiðir bærinn kostnað vegna notkunar á farsíma, líf- og slysatryggingu og leggur til farsíma og fartölvu til notkunar í störfum sínum. Akureyri Sveitarstjórnarmál Rekstur hins opinbera Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Sjá meira