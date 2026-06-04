Innlent

Hátt á þriðju milljón á mánuði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Berglind Ósk Guðmundsdóttir er nýr bæjarstjóri á Akureyri.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir er nýr bæjarstjóri á Akureyri. Vísir/Einar

Berglind Ósk Guðmundsdóttir nýr bæjarstjóri hefur gert ráðningarsamning við Akureyrarbæ. Föst dagvinnulaun eru rúmlega 1,8 milljónir króna en við það bætist 45% stjórnendaálag. Alls nema launin rúmum 2,6 milljón krónum.

Samningurinn var undirritaður á þriðjudaginn og gildir til loka kjörtímabilsins. Föst dagvinnulaun eru samvkvæmt samningnum 1.804.114 krónur á mánuði. Þau taka breytingum í samræmi við hækkun taxta í Reglum um launakjör og starfsaðstæður bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ dagsett 25. ágúst 2022.

Í launum bæjarstjóra er innifalin greiðsla fyrir nefndastörf og setu í bæjarstjórn og ekki er greitt aukalega fyrir nefndastörf eða setu í vinnuhópum á vegum Akureyrarbæjar.

Bæjarstjóri fær greitt stjórnendaálag sem nemur 45% af mánaðarlaunum. Í samningnum segir að álagið sé þóknun fyrir unna yfirvinnu og allt áreiti utan dagvinnutíma, undirbúning, ferðatíma, móttökur gesta og hvað annað vinnuframlag sem til fellur utan dagvinnutíma. Greitt er 13,04% orlof á stjórnendaálag.

Launin nema því alls 2.615.965 krónum. Ekki er greitt sérstaklega fyrir setu á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs eða öðrum fundum fastanefnda Akureyrarbæjar. Orlof er 30 virkir dagar á ári.

Bæjarstjóri fær greitt fyrir akstur í þágu vinnuveitanda samkvæmt skráningu og Akureyrarbær greiðir ferðakostnað á ferðalögum á vegum bæjarins. Einnig greiðir bærinn kostnað vegna notkunar á farsíma, líf- og slysatryggingu og leggur til farsíma og fartölvu til notkunar í störfum sínum.

Akureyri Sveitarstjórnarmál Rekstur hins opinbera

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið