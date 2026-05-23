Austanátt og úrkomulítið Agnar Már Másson skrifar 23. maí 2026 08:03 Búast má við austanátt og rigningu á sunnanverðu landinu. Vísir/Vilhelm Í dag er spáð austlægri vindátt, yfirleitt 3-10 m/s og dálítilli rigningu suðaustantil. Annars á að vera úrkomulítið. Hiti verður um 6 til 14 stig. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofu Íslands. Þar segir að búast megi við austanátt, 5-13 m/s, síðdegis og rigningu á sunnanverðu landinu. Það fari einnig að rigna norðanlands í kvöld. Þá er spáð suðvestan- og sunnanátt, 5-10 m/s, á morgun. Þá er spáð skúrum og hita á bilinu 7 til 12 stig, en bjartviðri á Austfjörðum með hita að 15 stigum. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að síðdegis og í kvöld fari lægðardrag norður yfir landið, en það bæti aðeins í vind og fari að rigna, fyrst sunnantil. Í kjölfarið snúist í ákveðna sunnan- og suðvestanátt. Á morgun er útlit fyrir skúraveður, en að mestu þurrt og bjart á Austfjörðum. Þá verður hægari vindur á mánudag. Veður Mest lesið Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Erlent Hildur vilji Einar í meirihluta hvernig sem fer Innlent Nýtt húsnæði ráðuneytis Ingu kostar níu milljónir á mánuði Innlent Stígur fram sem „alræmdur faðir“ í Vesturbænum Innlent Námsbækur barnanna búnar til „löngu áður en mamma og pabbi fæddust“ Innlent Vilja skipa erindreka en vita ekki hvert erindið er Erlent Allt veltur á því hvort handaband teljist handsal Innlent „Þetta hjól er næstum alltaf tómt“ Innlent Spjallað í Reykjavík á meðan drónarnir dynja á Kænugarði Erlent Var í geðrofi þegar Vinafélag Íslands-Norður-Kóreu var stofnað Innlent Fleiri fréttir Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Allt að tólf stiga hiti í dag og gæti náð sextán stigum á morgun Stöku skúr síðdegis sunnan- og vestanlands Hæglætisveður eftir annasama kosninganótt Hvasst og blautt víða Milt veður en bætir í úrkomu þegar líður á daginn Útlit fyrir austanátt á kjördag Engin ávísun á sól og blíðu Víða strekkingsvindur og allnokkur úrkoma norðantil Suðvestanátt og væta í flestum landshlutum Skýjað með köflum en styttir svo upp Spáir mildu áfram en útlit fyrir rigningu Víða þurrt en skúrir eða él vestast á landinu Svalri norðlægri átt beint til landsins Áfram él norðan- og austantil en bjart annars staðar Hvít jörð blasti við: „Sálfræðilegt og andlegt gjaldþrot“ Bjart suðvestantil en él norðan- og austanlands Útlit fyrir kalda norðanátt fram eftir viku Áframhaldandi norðanátt og stöku él Gengur í suðvestan stinningskalda með stöku skúrum eða éljum Bjart og fallegt verkalýðsdagsveður Suðvestanátt með skúrum og slydduéljum Skúrir og slydduél en léttskýjað á Norður- og Austurlandi Súld eða rigning og milt veður Allhvöss sunnanátt með rigningu Enn má búast við slyddu eða snjókomu Hlýtt í dag en kuldi í kortunum Bakslag í vorkomu: Snjóföl og hálka í næstu viku Sjá meira