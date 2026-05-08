Víða þurrt en skúrir eða él vestast á landinu

Lægð við Færeyjar og hæð á Grænlandshafi stjórna veðrinu á landinu í dag. Vindur verður yfirleitt fremur hægur og áttin breytileg, en á Suðaustur- og Austurlandi má búast við norðan kalda eða strekkingi.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði skúrir eða él vestast á landinu, og einhver él á stangli norðaustantil, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum.
„Hiti yfirleitt 1 til 7 stig yfir daginn en í kringum frostmark um landið norðaustanvert. Í nótt má búast við áframhaldandi næturfrosti víða um land, en suðvestantil ætti hiti þó að haldast yfir frostmarki.
Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun. Súld eða dálítil rigning á Suðvestur- og Vesturlandi, annars þurrt að mestu. Heldur hlýnandi.
Á sunnudag er svo útlit fyrir suðvestan golu með súld eða rigningu víða um land, en austanlands ætti að hanga þurrt fram eftir degi,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Vestlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Súld eða dálítil rigning á Suðvestur- og Vesturlandi, annars þurrt að mestu. Hiti 0 til 8 stig að deginum, svalast norðaustantil.
Á sunnudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og víða súld eða rigning, en þurrt austanlands fram eftir degi. Hiti 1 til 7 stig yfir daginn.
Á mánudag: Vestan og suðvestan 8-15 og stöku skúrir, en léttir til um landið austanvert. Hiti 5 til 11 stig.
Á þriðjudag: Snýst í norðan 8-15 með skúrum eða éljum, en úrkomulítið sunnantil. Hiti 2 til 11 stig, mildast syðst.
Á miðvikudag: Norðlæg eða breytileg átt og skúrir eða él, en lengst af þurrt á Suður- og Vesturlandi. Heldur kólnandi.
Á fimmtudag (uppstigningardagur): Suðaustlæg átt og skúrir, en úrkomulítið norðaustanlands.