Ekki verður neinn vindur að ráði í dag og framan af morgundeginum og er ólíklegt að vindur fari yfir 10 metra á sekúndu yfir landi. Engin stærri veðrakerfi eru nærri landi, en það er þó ekki ávísun á sól og blíðu.
Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar þar sem segir að búast megi við að skýjað verði nokkuð víða og sunnan- og vestantil á landinu verði dálítil væta á köflum eftir hádegi í dag.
„Líkast til verður norðausturland lengst af þurrt þessa tvo daga. Hitinn víða 5 til 10 stig yfir daginn.
Á föstudag verður vindur orðinn suðaustlægari, strekkingsvindur vestast, annars hægari. Víða rigning vestantil, en þurrt að kalla fyrir austan. Heldur hlýrra, einkum nyrðra,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag (uppstigningardagur): Hæg suðlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum en yfirleitt þurrt. Þykknar upp þegar líður á daginn, fyrst vestantil. Hiti 3 til 10 stig, svalast austast.
Á föstudag: Suðaustan 5-13 m/s. Rigning eða súld á köflum sunnan- og vestantil, en lengst af bjartviðri um landið norðaustanvert. Heldur hlýrra.
Á laugardag: Suðaustan og austan 5-13. Þurrt fyrir norðan, en allvíða rigning annars staðar. Hiti 5 til 12 stig, svalast fyrir austan.
Á sunnudag: Austlæg átt. Skýjað með köflum víðast hvar og sums staðar smá væta. Kólnar heldur.
Á mánudag og þriðjudag: Útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Dálítil væta suðaustan- og austantil, annars úrkomulítið. Hiti 4 til 12 stig, hlýjast vestanlands.