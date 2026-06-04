Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu

Kröfum tónlistarkonunnar Bríetar Ísis Elfar á hendur þrotabúi Roks records, upp á tæpar átta milljónir króna, hefur verið vísað frá dómi vegna mikilla annmarka á kröfugerð. Pálmi Ragnar Ásgeirsson var eini eigandi Roks records og fór fram á frávísun málsins. Þrotabúið sjálft gerði ekki kröfu um frávísun en tók þó undir málatilbúnað Pálma Ragnars. Öðru máli þeirra á milli var þó ekki vísað frá.
Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis var kveðinn upp þann 1. júní síðastliðinn. Vísir hlýddi á málflutning aðila málsins þann 15. maí síðastliðinn og reifaði í fréttinni hér að neðan:
Í stuttu máli sneri málið að deilum um höfundaréttar-, útgáfuréttar og rétthafagreiðslur, sem Bríet telur sig hafa verið hlunnfarna um.
Bríet og Pálmi, lagahöfundur og pródúsent, hófu samstarf sitt árið 2018 þegar Bríet gaf út sína fyrstu smáskífu, 22.03.99. Á þeim fjórum árum sem Bríet og Pálmi unnu saman að tónlist gáfu þau út átján lög sem þau sömdu í sameiningu.
Þar á meðal eru flestöll lögin á plötunni Kveðja, Bríet og vinsælasta lag hennar, Esjan. Samstarf þeirra hélt áfram til ársins 2022 en síðasta lagið sem þau eru skráð bæði fyrir er lagið Flugdreki. Lögin sem þau sömdu saman eru öll skráð af tónlistarútgáfunni Alda Music á Spotify en nýrri lög Bríetar af henni sjálfri.
Í úrskurðinum segir að tekist hafi verið á um réttindi að eftirfarandi upptökum:
Lögmaður Pálma Ragnars krafðist þess að málinu yrði vísað frá dómi á grundvelli þess að verulegir ágallar væru á kröfugerð Bríetar í málinu. Hún hefði í fyrsta lagi krafist þess að viðurkennt yrði að Bríet ætti rétt til helmings í öllum tekjum sem skapast hafa og kunnu að skapast af sölu, miðlun og dreifingu á hljóðritum sem talin eru upp í greinargerð að frádregnum beinum kostnaði af upptöku og fleira.
Á þessari kröfugerð væru fjórir sjáanlegir gallar; Bríet hefði áður lýst tölulegri fjárkröfu í kröfulýsingu en fyrir dómi hefði henni verið breytt í viðurkenningarkröfu, í kröfugerðinni væri falin lögspurning, hljóðritin væru ekki talin upp í kröfugerð heldur væri vísað til málavaxtalýsingar og að óheimilt væri gera viðurkenningarkröfu án fjárhæðar í gjaldþrotaskiptamálum.
Lögmaðurinn rakti hvern ágalla fyrir sig og fór þá yfir ætlaða ágalla á þremur öðrum liðum kröfugerðar Bríetar. Blaðamaður ætlar ekki að þreyta lesendur með því að reifa þau réttarfarssjónarmið sérstaklega.
Eftir að lögmaður Pálma rakti annmarka á kröfugerð Bríetar hóf lögmaður hennar ræðu sína á því að leggja fram það sem hann kallaði endanlegar dómkröfur. Þá kom nokkuð fát á dómara og aðra viðstadda lögmenn.
„Þetta er eiginlega orðið eitthvað réttarfars-ég veit ekki hvað, þetta er alveg nýtt fyrir dómara,“ sagði dómari og lögmaður Pálma kom á framfæri mótmælum gegn því að framlagning breyttra dómkrafa yrði heimiluð, sem voru bókuð í þingbók.
Í niðurstöðukafla úrskurðar héraðsdóms segir að slíkir annmarkar hafi verið á kröfugerð Bríetar að ekki yrði hjá því komist að vísa þeim öllum frá dómi að undanskilinni kröfu um málskostnað. Því væri fallist á kröfu Pálma Ragnars um frávísun. Þá var Bríeti gert að greiða Pálma Ragnari 700 þúsund krónur í málskostnað og þrotabúinu 200 þúsund krónur.
Samtímis var kveðinn upp annar úrskurður í frávísunarmáli um annað mál á milli Bríetar og Pálma, sem varðar kröfur Bríetar um að fá eignarrétt sinn yfir tilteknum upptökum viðurkenndan. Í málflutningi um það mál byggðu lögmenn kröfur sínar að mestu leyti á sömu rökum og í málinu sem fjallað er um hér að framan.
Í svari Héraðsdóms Reykjavíkur við fyrirspurn Vísis um það mál segir að úrskurðurinn verði ekki afhentur þar sem um sé að ræða úrskurð undir rekstri máls. Því má ætla að það mál fái efnismeðferð.