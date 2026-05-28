Veðurstofan gerir ráð fyrir rigningu, slyddu eða snjókomu norðaustan- og austanlands með kólnandi veðri. Um er að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu og því hafa gular viðvaranir verið gefnar út.
Spáð er norðaustan fimm til tíu metrum á sekúndu á landinu en heldur hvassara norðvestantil og í Öræfum. Rigning með köflum víða um land, en slydda á norðan- og austanverðu landinu og snjókoma til fjalla.
Hiti verður tvö til tólf stig og kaldast inn til landsins norðaustantil.Gular viðvaranir taka gildi á Norðurlandi eystra, Austurland að Glettingi, Austfjörðum og Miðhálendi síðar í dag og verða í gildi fram á föstudagskvöld. Ferð á fjallvegum á norðaustanverðu landinu gæti orðið varasöm, einkum fyrir ökutæki á sumardekkjum, og gott væri að kanna ástand á vegum í landi á umferdin.is áður en lagt er af stað.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á föstudag: Norðaustan 8-15 m/s. Þurrt að mestu norðvestan- og vestanlands. Rigning sunnanlands. Slydda eða snjókoma austan- og norðaustantil. Hiti frá frostmarki í innsveitum norðaustanlands, upp í 10 stig á Suðvesturlandi.
Á laugardag: Norðaustan 5-13. Rigning sunnanlands, en rigning eða slydda með köflum norðaustan- og austanlands. Bjart að mestu vestan- og norðvestantil. Hiti 2 til 12 stig, hlýjast á Suðvesturlandi.
Á sunnudag: Norðaustan 5-13 og dálítil rigning, en lengst af þurrt á Suður- og Vesturlandi. Hiti 3 til 13 stig, svalast í innsveitum norðaustantil.
Á mánudag og þriðjudag: Fremur hæg breytileg átt, skýjað og dálítil væta í flestum landshlutum. Hiti 6 til 11 stig.
Á miðvikudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Skýjað og lítilsháttar rigning norðanlands, en bjart með köflum og stöku skúrir sunnan heiða. Hiti 7 til 12 stig.