Veður

Fólki ráð­lagt að fylgjast vel með veður­spám

Jón Þór Stefánsson skrifar
„Sauðfjárbændur auka annarra óttast mjög hret um næstu helgi," segir Einar Sveinbjörnsson. Vísir/Anton Brink

Þeim sem eiga eitthvað undir veðri norðan heiða er ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám, segir í textaspá Veðurstofunnar.

Þar segir að grunn lægð fari yfir norðaustur landið í dag, og að henni muni fylgja skúrir víða.

„Vindur nær sér lítið á strik og það snýst í rólega vestanátt síðdegis. Hiti 7 til 13 stig,“ segir um daginn í dag.

„Suðvestan kaldi og smáskúrir á morgun, þó síst á Austurlandi. Hiti breytist lítið og það er svipað útlit á miðvikudag.“

Það er síðan á fimmtudag sem veðrið gæti versnað fyrir norðan.

„Á fimmtudag snýst væntanlega í norðaustlæga átt og kólnar talsvert á norðanverðu landinu með slyddu eða jafnvel snjókomu. Nokkur óvissa er enn um hversu mikillar úrkomu er að vænta. Á sama tíma er spáð rigningu sunnantil og mun mildara veðri.“

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir á Facebook-síðu sinni að óvissan sé mikil.

„Veðurspáin er óræð eftir miðja vikuna - um það er engin vafi. Sauðfjárbændur auka annarra óttast mjög hret um næstu helgi.“

