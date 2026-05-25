Þeim sem eiga eitthvað undir veðri norðan heiða er ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám, segir í textaspá Veðurstofunnar.
Þar segir að grunn lægð fari yfir norðaustur landið í dag, og að henni muni fylgja skúrir víða.
„Vindur nær sér lítið á strik og það snýst í rólega vestanátt síðdegis. Hiti 7 til 13 stig,“ segir um daginn í dag.„Suðvestan kaldi og smáskúrir á morgun, þó síst á Austurlandi. Hiti breytist lítið og það er svipað útlit á miðvikudag.“
Það er síðan á fimmtudag sem veðrið gæti versnað fyrir norðan.„Á fimmtudag snýst væntanlega í norðaustlæga átt og kólnar talsvert á norðanverðu landinu með slyddu eða jafnvel snjókomu. Nokkur óvissa er enn um hversu mikillar úrkomu er að vænta. Á sama tíma er spáð rigningu sunnantil og mun mildara veðri.“
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir á Facebook-síðu sinni að óvissan sé mikil.
„Veðurspáin er óræð eftir miðja vikuna - um það er engin vafi. Sauðfjárbændur auka annarra óttast mjög hret um næstu helgi.“