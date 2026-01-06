Desembermánuður í fyrra var óvenjulega hlýr og var hiti langt yfir meðallagi á landinu öllu. Á landsvísu var þetta þriðji hlýjasti desember frá upphafi mælinga, en hlýrra var árið 1933 og 2002.
Í tilkynningu Veðurstofunnar segir að jólin hafi verið sérstaklega hlý, þegar sunnanhvassviðri gekk yfir landið.
Nýtt desemberhámarkshitamet hafi verið sett þegar hiti mældist 19,8 stig á Seyðisfirði seint á aðfangadagskvöld.
„Meðalhiti í byggðum landsins var 3,0 stig sem er þremur stigum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Á landsvísu var þetta þriðji hlýjasti desembermánuður frá upphafi mælinga. Það var hlýrra í desember 1933 og 2002.“
Hæstur hafi meðalhiti mánaðarins verið á Steinum undir Eyjafjöllum, um 6,5 stig.
Meðalhitinn í Reykjavík hafi verið 4 stig, 3,3 stigum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 og 3,7 stigum yfir meðallagi síðustu tíu ára.
Á Akureyri hafi meðalhitinn verið 2,4 stig.
Fram kemur að úrkoma hafi verið undir meðallagi um mestallt land í mánuðinum, en töluverð úrkoma hafi verið dagana 23, - 26., sérstaklega á Snæfellsnesi og Vestfjörðum.
„Úrkoma í Reykjavík mældist 76,2 mm sem er 80% af meðalúrkomu áranna 1991 til 2020. Á Akureyri mældist úrkoman 45,7 mm sem er um 65% af meðalúrkomu áranna 1991 til 2020. Í Stykkishólmi mældist úrkoman 83,8 mm og 110,6 mm á Dalatanga.“
„Dagar þegar úrkoma mældist 1,0 mm eða meiri í Reykjavík voru 14 sem eru jafnmargir og í meðalári. Á Akureyri mældist úrkoman 1,0 mm eða meiri 8 daga, sem er 4 færri en venjulega.“
Nánar má lesa um veðrið í desember á vef Veðurstofunnar.
Árið 2025 var það hlýjasta hér á landi frá upphafi mælinga og sérfræðingur veðurstofunnar segir meiri líkur en minni á fleiri hlýindaárum í nánustu framtíð. Hún telur líklegt að fleiri hitamet verði slegin hér á landi á næstu árum.
Árið 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga. Meðalhiti í byggðum landsins var 5,2 stig sem er 1,1 stigi yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 og hefur aldrei verið hærri. Áður var árið 2014 hlýjasta árið á landsvísu.