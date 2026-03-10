Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður

Forstjóri Icelandair segir virði félagsins fyrst og fremst felast í rekstri þess og leiðakerfi. Það sé mun verðmætara að reka félagið áfram heldur en að brytja það niður.
Í fréttum Sýnar var fjallað um Icelandair en lágt gengi hlutabréfa félagsins hefur orðið til þess að áhyggjur hafi verið viðraðar, þar á meðal af ráðherra, um að alþjóðlegir fjárfestar kynnu að freista þess að taka félagið yfir og brytja það niður.
Forstjóri Icelandair, Bogi Nils Bogason, telur þessar áhyggjur óþarfar.
„Því að virðið í félaginu felst fyrst og fremst í rekstrinum, mjög öflugu leiðakerfi sem er búið að byggja upp til mjög margra áratuga, sölu og markaðsstarfinu og allri þekkingunni sem okkar frábæra starfsfólk býr yfir.
Þannig að það er hægt að ná miklu meira virði út úr því heldur en að brytja fyrirtækið niður, þó að það sé mikið um verðmætar eignir innan félagsins og efnahagsreikningurinn mjög sterkur.
Ég held að það sé hægt að búa til miklu meira virði út úr þessu félagi og skila meira virði til hluthafa með því að reka félagið áfram. Þetta er búið að gera í næstum því 90 ár og við munum bara halda því áfram.“ segir Bogi Nils í viðtali sem sjá má hér:
Hann segir nýjustu upplýsingar sem birst hafa um rekstur félagsins mjög jákvæðar, eins og farþegatölur frá áramótum. Efnahagsreikningur í lok síðasta árs hafi verið sterkur, einnig lausafjárstaða en einnig hafi utanaðkomandi kraftar áhrif.
„Veiking Bandaríkjadals á síðasta ári hafði verulega neikvæð áhrif, umhverfisgjöld og þess háttar, en félagið er bara á mjög góðum stað og við hérna hjá Icelandair erum bjartsýn á framtíðina,“ segir forstjórinn.
-Innviðaráðherra vill fá fund með þér. Eruð þið búnir að funda eða stendur það til?
„Við töluðum saman í síma á sunnudaginn og hann sagði mér að hann hefði nú meira verið svona að horfa á stóru myndina, samkeppnishæfni útflutningsfyrirtækja hérna á Íslandi, ETS-gjöldin og vinnumarkaðsmódelið. Og ég er bara sammála honum um að það þarf að tryggja samkeppnishæfni í útflutningsfyrirtækjum á Íslandi.
En ég sagði líka í einhverju viðtali í gær að ráðamenn og aðrir í svo mikilvægum stöðum ættu að tala varlega um skráð fyrirtæki á markaði,“ svarar Bogi.
Forstjóri Icelandair var einnig úti í Brussel á dögunum að ræða um loftslagsgjöldin.
„Já, við vorum að funda um þau mál; við ásamt Eimskip og Samtökum atvinnulífsins, og fara yfir með aðilum þar, að það er bara mikilvægt að það verði tekið tillit til sérstöðu Íslands hvað varðar umhverfisgjöldin.
Við erum hérna á eyju í miðju Atlantshafinu og það sem á kannski við á meginlandi Evrópu á alls ekkert við hér og það þarf að taka tillit til þess til framtíðar.“
Bogi segir umhverfisgjöld Icelandair á síðasta ári hafa numið um fimm milljörðum króna og að óbreyttu munu þau hækka umtalsvert.
„Sérlausnin sem að við höfum, eða Ísland hefur, hvað varðar flugið, hún rennur út um næstu áramót.
Þannig að það er mjög mikilvægt að stjórnvöld setji bara gríðarlegan þunga í þetta mál núna. Því að nú er tækifæri til þess að ná einhverju fram. Sem er algjörlega nauðsynlegt,“ segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.
„Það er alltaf góður díll í dag að kaupa félagið og leggja það niður. Það er auðvitað það sem gerir það hættulegt þjóðaröryggislega séð að þetta gæti verið freistnivandi fyrir einhverja aðila að skoða það einfaldlega að leysa félagið upp,“ segir Jón Karl Ólafsson fyrrverandi forstjóri Icelandair.