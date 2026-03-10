Þingmenn stjórnarandstöðunnar brugðust ókvæða við því þegar Dagur B. Eggertsson sagði Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum varðandi ætluð tengsl við MAGA-hreyfinguna svokölluðu. „Ælir út úr sér óhróðri og drullu!“ sagði Þorgrímur Sæmundsson Miðflokki til að mynda.
Þingmenn ræða enn þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Í tengslum við umræðuna sagði Dagur B. Eggertsson Samfylkingu að hann teldi eðlilegt að Miðflokkurinn gerði hreint fyrir sínum dyrum varðandi tengsl flokksins við erlend stjórnmálasamtök, sem fjallað hefur verið um undanfarið, sér í lagi í Heimildinni.
„Þingmaðurinn [Sigmundur Davíð Gunnlaugsson] fékk hér einstakt tækifæri, einstakt tækifæri, til að gera hreint fyrir sínum dyrum og bera til baka fréttir í erlendum fjölmiðlum um tengsl við MAGA-hreyfinguna, um ráðgjafa sem hefðu komið hingað til lands og fundi sem hefði verið haldnir í öðrum löndum á liðnum vetri, og notaði það ekki. Hugsanlega vegna þess að tíminn var naumur, af því að málið er umfangsmeira en hefur komið fram, hugsanlega af því að hann hefur viljað nota annan vettvang. Ég ítreka áskorun til Miðflokksins að gera hreint fyrir sínum dyrum að þessu leyti.“
Sigmundur Davíð óskaði í kjölfarið eftir því að fá að ræða fundarstjórn forseta og rifjaði upp að þingmenn meiri hlutans hefðu sagst vona að þingheimur gæti átt heiðarlega og góða umræðu um þingsályktunartillöguna.
„Háttvirtur þingmaður Dagur B. Eggertsson virðist ekki hafa fengið minnisblað um það og ég vil hvetja hæstvirtan forseta til að hafa stjórn á þingfundi að því marki að menn nýti ekki fyrst og fremst tækifæri sitt hér í pontu til að dreifa óhróðri og lygum um aðra háttvirta alþingismenn. Slíkt er ekki til þess fallið að stuðla að góðri umræðu hér um Evrópumálin eða nokkuð annað. Ég beini þessu til hæstvirts forseta. Ef það er einhver raunverulegur vilji fyrir því að hér fari fram hreinskilin og heiðarleg umræða, þá þarf að koma í veg fyrir að menn misnoti þennan ræðustól hér með þeim hætti sem háttvirtur þingmaður Dagur B. Eggertsson komst upp með áðan.“
Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðisflokki sté þá í ræðustól og sagði að til væri fullt af fordæmum fyrir því að forseti geri athugasemdir við ræður þingmanna.
„Ef það eru ekki forsendur til að gera athugasemdir við það þegar hér er ráðist að öðrum þingmönnum fjarstöddum, af því að háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var ekki í salnum, þegar við fengum þessa óhróðursræðu í umræðum um þetta mál, þá veit ég ekki alveg hvenær það er tilefni til þess að gera athugasemdir. Eitt er víst, virðulegi forseti, eftir þessa ræðu háttvirts þingmanns Dags B. Eggertssonar, þá er enginn trúverðugleiki í málflutningi ríkisstjórnarliða þegar þeir segja að þeir vilji fá málefnalega umræðu um þessi mál.“
Þá svaraði Dagur fyrir sig og sagði umræðuna dálítið merkilega. Hann hefði í ræðu sinni vísað í fréttir í erlendum fjölmiðlum sem væru raktar til heimilda vestanhafs og í Bretlandi og sagt að það væri fullt tilefni fyrir Miðflokkinn til að gera hreint fyrir sínum dyrum.
„Ég tók það sérstaklega fram í ræðu minni að ég ætlaði ekki að leggja neitt mat á sannindin í þessu heldur væri það þeirra að gera hreint fyrir sínum dyrum og ég get bara endurtekið það. Það hefur raunar verið bannað í íslenskum lögum frá 6. júní 1978 að þiggja fé eða aðra hagsmuni frá erlendum aðilum og þess vegna er þetta mikilvægt mál, sérstaklega núna þegar við lifum í heimi þar sem erlendir aðilar eru að hafa áhrif á kosningar um allan heim. Ég er ekki að fullyrða neitt en það er eðlilegt að gera hreint fyrir sínum dyrum í þessu.“
Diljá Mist Einarsdóttir tók þátt í umræðunni og sagði ummæli Dags athyglisverð í því ljósi að hann hefði fyrr í dag hvatt þingmenn til að koma upp úr skotgröfunum í umræðum um Evrópusambandið.
„En það er kannski ekki skrítið þegar um vinstrimann er að ræða, að það er auðvitað verið að ræða alla aðra en mann sjálfan.“
Þá sagði Þorgrímur Sæmundssson að umræðan um málið í dag hefði verið málefnaleg að mestu og Dagur hefði meðal annarra kallað eftir því að hún væri það.
„Svo mætir háttvirtur þingmaður hér í pontu og, ég ætla að leyfa mér að segja, ælir út úr sér óhróðri og drullu. Það var það sem þessi ræða var. Hún var ekkert um það sem við erum hér að fjalla um, ekki neitt, og hafa nú þingmenn meiri hlutans verið að kvarta jafnvel stundum yfir því að umræðan hafi teygst í eitthvað aðeins frá nákvæmlega því umræðuefni sem á að vera hér til umfjöllunar. En þessi ræða sem háttvirtur þingmaður flutti hér var honum til ævarandi skammar.“
Að ræðu Þorgríms lokinn minnti forseti þingmenn á að gæta orða sinna í ræðustól, sem vakti litla kátínu meðal einhverra þingmanna.
Sigmundur sté þá á ný í ræðustól og sagði það lengi hefðu verið vitað að Dagur kynni ekki að skammast sín, mörg dæmi væru um það.
„En að háttvirtur þingmaður skuli, eftir þær athugasemdir sem hér hafa komið fram, koma hér aftur og beita bragðinu sem upp á ensku er kallað „let them deny it“, látum þá neita því um hluti sem menn, eins og í hans tilviki, eiga fullvel að vita að séu ósannir, hafa verið leiðréttir. En hann lætur það ekki nægja. Heldur kemur hann aftur og gefur til kynna, gefur til kynna, að fram hafi farið saknæmt athæfi ofan á allt hitt. Og látum þá neita því. Þetta er óviðunandi, frú forseti. Ég ítreka fyrri athugasemd mína. Ég tel að framganga háttvirts þingmanns Dags B. Eggertssonar hér í dag kalli á athugun af hálfu hæstvirts forseta og forsætisnefndar.“