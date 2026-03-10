Fjörutíu konur leituðu til Bjarkarhlíðar á síðasta ári eftir að hafa verið beittar kynferðisofbeldi í sérstaklega hættulegum aðstæðum. Teymisstýra segir málum sem þessum hafa fjölgað og gerendur ganga sífellt lengra sem sé áhyggjuefni.
Lögreglan á Akureyri hefur til rannsóknar kynferðisbrot gegn konu sem átti sér stað í bænum aðfaranótt sunnudags. Málið hefur vakið nokkra athygli en talið er að gerendur hafi verið fleiri en einn.
Lögreglan á Akureyri hefur lítið viljað segja um málið og sagt það viðkvæmt en enginn var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna þess. DV hefur fullyrt að um hrottalega árás hafi verið að ræða þar sem konunni hafi verið misþyrmt klukkustundum saman.
Jenný Kristín Valberg teymisstýra í Bjarkarhlíð segir tölur úr nýrri ársskýrslu Bjarkarhlíðar, sem gefin verður úr á næstunni, sýna að alvarlegum kynferðisbrotamálum hafi fjölgað. Fjörutíu konur hafi leitað til Bjarkarhlíðar á síðasta ári eftir að hafa verði beittar kynferðisofbeldi í sérstaklega hættulegum aðstæðum. Það séu fleiri en árið áður þegar þær voru þrjátíu og fimm.
„Við erum að sjá mikið markaleysi og kvenfyrirlitningu og að brotin eru að verða alvarlegri líka,“ segir hún.
Það sé áhyggjuefni að gerendur gangi sífellt lengra en þeir beiti sér oft til að reyna að koma í veg fyrir að málin séu kærð.
„Það er verið að hóta, það er verið að ógna og það eru hótanir bæði mikið stafrænt vegna þess að það er mikið af þessum hótunum, ógnunum sem fara fram í gegnum samfélagsmiðla. Það er líka bara þessi eltihrellahegðun að einstaklingar eru að birtast, eru að koma þar sem þú ert kannski vanur að vera, á vinnustað, í skóla, í líkamsræktarstöðinni og annað. Svo er auðvitað líka hérna alls konar hótanir og við höfum fengið dæmi, nokkur dæmi, um það að það er verið að hóta líka þriðja aðila, að senda einhvern á viðkomandi til þess að meiða eða ógna.“
Mikilvægt sé að þolendur leiti sér aðstoðar.
„Það er rosalega mikilvægt að konur fái stuðning, ráðgjöf og alla þá þjónustu sem þær geta fengið þegar þær verða fyrir öllum brotum og ekki síst svona alvarlegum brotum,“ segir Jenný.